Съставите на Челси и Астън Вила

Челси приема Астън Вила в един от очакваните с най-голям интерес мачове от 18-ия кръг на Премиър Лийг. Бирмингамци са в серия от десет поредни победи във всички турнири и заемат трета позиция. Лондончани пък имат само един успех в последните си пет шампионатни срещи и започнаха да изостават от лидерите.

Енцо Мареска е направил две промени от мача с Нюкасъл преди седмица. Енцо Фернандес се завръща сред титулярите. Той ще играе с Мойсес Кайседо в халфовата линия, а капитанът Рийс Джеймс ще действа като ляв краен бранител на мястото на Мало Густо, който е оставен на пейката. Другата промяна е включването на Беноа Бадиашил на мястото на Уесли Фофана.

Унай Емери също е направил две промени. Оли Уоткинс е оставен на резервната скамейка. Донийл Мален го замества, а Емилиано Буендия влиза на мястото на Амаду Онана.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages