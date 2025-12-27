Популярни
  Арсенал
  2. Арсенал
  На полувремето: Арсенал 1:0 Брайтън, Йодегор открива за "артилеристите" с хубав гол

На полувремето: Арсенал 1:0 Брайтън, Йодегор открива за "артилеристите" с хубав гол

  27 дек 2025 | 17:01
  • 3370
  • 11

Лидерът в Премиър лийг Арсенал води с 1:0 на Брайтън в мач от 18-тия кръг. Мартин Йодегор се разписа в 14-ата минута за домакините. Тимът на Микел Артета със сигурност ще търси успеха, за да не позволи да бъде изместен от Манчестър Сити, който вече спечели по-ранния си мач като гост на Нотингам Форест. Арсенал е с три победи в последните си четири мача в шампионата. През седмицата „артилеристите“ имаха драматичен успех с дузпи в 1/4-финала на „Карабао Къп“ срещу Кристъл Палас. Брайтън пък заема 9-о място в класирането, като има спад във формата и няма успех в последните си 4 двубоя в първенството.

В последните пет сблъсъка между двата отбора, Арсенал има категорично предимство с три победи и две равенства. Най-скорошната среща се състоя преди . в „Карабао Къп“, където "топчиите" се наложиха с 2:0. Преди това двата отбора завършиха наравно 1:1 два пъти подред.

Мениджърът на Арсенал Микел Артета продължава да има някои сериозни проблеми, като Кай Хавертц, Бен Уайт и Кристиан Москера са с контузии, а Рикардо Калафиори пък получи травма на загрявката. Не бе на разположение и Юриен Тимбер.

Логично испанецът прави доста промени в сравнение с мача с Кристъл Палас през седмицата, като само Микел Мерино, Уилям Салиба и Майлс Люис-Скели запазват местата си. Виктор Гьокереш отново е на върха на атаката, подпомаган по фланговете от Букайо Сака и Леандро Тросар. Мартин Йодегор и Мартин Субименди са до Мерино в средата на терена. Деклан Райс пък ще е на нетипична позиция като десен бек. На вратата отново е Давид Рая. Габриел Магаляеш пък се завръща в групата на тима след контузията си и е на пейката.

Мениджърът на Брайтън Фабиан Хюрцелер също има проблеми, като ще е без контузените Соли Марч и Адам Уебстър, както и отсъстващия Карлос Балеба. "Чайките" залагат в атака на Жоржиньо Рютер, който е подкрепян в задни позиции от Браян Груда и Диего Гомес.

Още от самото начало Арсенал натисна, като във 2-рата минута Виктор Гьокереш се озова очи в очи със стража на гостите Барт Фербрюген, но стреля право в ръцете му. Малко след това пък Букайо Сака направи характерния си пробив отдясно, но също стреля в тялото на нидерландския вратар на Брайтън. Ранният натиск на "артилеристите" даде резултат в 14-ата минута. Брайтън загуби топката при изпълнение на аут, което позволи на Арсенал да организира бърза атака. При нея Сака намери Мартин Йодегор, който с красив удар от дистанция откри резултата - 1:0 за "топчиите".

Снимки: Imago | Снимки: Gettyimages

