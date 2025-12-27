Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Брентфорд разби Борнемут след хеттрик на Шаде

Брентфорд разби Борнемут след хеттрик на Шаде

  • 27 дек 2025 | 19:15
  • 198
  • 0

Брентфорд записа втора поредна победа в Премиър лийг и се изкачи до осмото място във временното класиране, след като надигра с 4:1 Борнемут на свой терен. Хеттрик на Кевин Шаде и автогол на Джордже Петрович доносеха изразителния успех на "пчеличките". Гол на Антоан Семеньо, който може да се окаже последен за него с екипа на "черешките", не бе достатъчен за гостите, които записаха девети пореден мач без победа.

Брентфорд имаше много сериозно предимство през първата част и заслужено се оттегли на почивка с два гола преднина, като те можеха да бъдат и повече. Кевин Шаде откри резултата още в седмата минута. С голяма заслуга бе Игор Тиаго, който получи топката зад централната зона, след което с перфектно дълго подаване изведе Шаде. Германецът се справи с Диаките и стреля покрай Петрович за 1:0.

В 39-ата минута ново дълго подаване матира защитата на Борнемут и Игор Тиаго излезе очи в очи с Петрович. Ударът на нападателя рикошира няколко пъти и в крайна сметка при опита на Диаките да изчисти топката тя рикошира във вратаря и той си отбеляза злощастен автогол.

В 49-ата минута Брентфорд отбеляза трети гол след контраатака. Стартира я Шаде, който бе фаулиран, но нападението продължи. Тиаго намери Ярмолук, който след това центрира перфектно, връщайки към Шаде. Германецът отблизо покачи на 3:0.

В 75-ата минута исканият от всички грандове Антоан Семеньо може би отбеляза последния си гол за Борнемут, с който намали резултата, след като с пета отблизо засече подаване на Хименес.

В добавеното време Кевин Шаде оформи своя хеттрик с удар от няколко метра след подаване на Дамсгор.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Ман Сити срещна отпор от Нотингам Форест, но продължи победната си серия и постави под напрежение Арсенал

Ман Сити срещна отпор от Нотингам Форест, но продължи победната си серия и постави под напрежение Арсенал

  • 27 дек 2025 | 16:25
  • 16808
  • 39
Пиза приема Ювентус в битка между дъното и върха на Серия А

Пиза приема Ювентус в битка между дъното и върха на Серия А

  • 27 дек 2025 | 07:34
  • 1668
  • 0
Челси и Астън Вила в пряк сблъсък за топ 4

Челси и Астън Вила в пряк сблъсък за топ 4

  • 27 дек 2025 | 07:27
  • 4709
  • 3
Ливърпул приема Уулвърхамптън в емоционален мач на "Анфийлд"

Ливърпул приема Уулвърхамптън в емоционален мач на "Анфийлд"

  • 27 дек 2025 | 07:14
  • 13980
  • 8
Арсенал трябва да победи Брайтън, за да задържи върха

Арсенал трябва да победи Брайтън, за да задържи върха

  • 27 дек 2025 | 06:51
  • 2158
  • 0
Сити с гостуване на надигащия глава Форест

Сити с гостуване на надигащия глава Форест

  • 27 дек 2025 | 06:44
  • 4591
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Ливърпул пак показа две лица, но все пак повали последния и влезе в топ 4

Ливърпул пак показа две лица, но все пак повали последния и влезе в топ 4

  • 27 дек 2025 | 18:55
  • 11269
  • 8
Проблемите в защита не попречиха на Арсенал бързо да се върне отново на върха

Проблемите в защита не попречиха на Арсенал бързо да се върне отново на върха

  • 27 дек 2025 | 18:55
  • 9952
  • 25
Официално: ЦСКА привлече национал на Беларус

Официално: ЦСКА привлече национал на Беларус

  • 27 дек 2025 | 15:42
  • 18913
  • 80
Съставите на Челси и Астън Вила

Съставите на Челси и Астън Вила

  • 27 дек 2025 | 18:40
  • 1453
  • 2
Ман Сити срещна отпор от Нотингам Форест, но продължи победната си серия и постави под напрежение Арсенал

Ман Сити срещна отпор от Нотингам Форест, но продължи победната си серия и постави под напрежение Арсенал

  • 27 дек 2025 | 16:25
  • 16808
  • 39
Георги Миланов: Когато аз бях в клуба, с нашата работа поставихме началото на развитието на Левски

Георги Миланов: Когато аз бях в клуба, с нашата работа поставихме началото на развитието на Левски

  • 27 дек 2025 | 11:35
  • 18622
  • 15