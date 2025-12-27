Брентфорд разби Борнемут след хеттрик на Шаде

Брентфорд записа втора поредна победа в Премиър лийг и се изкачи до осмото място във временното класиране, след като надигра с 4:1 Борнемут на свой терен. Хеттрик на Кевин Шаде и автогол на Джордже Петрович доносеха изразителния успех на "пчеличките". Гол на Антоан Семеньо, който може да се окаже последен за него с екипа на "черешките", не бе достатъчен за гостите, които записаха девети пореден мач без победа.

Kevin Schade 🤝 Perfect hat-trick pic.twitter.com/mygeKYjxF9 — Brentford FC (@BrentfordFC) December 27, 2025

Брентфорд имаше много сериозно предимство през първата част и заслужено се оттегли на почивка с два гола преднина, като те можеха да бъдат и повече. Кевин Шаде откри резултата още в седмата минута. С голяма заслуга бе Игор Тиаго, който получи топката зад централната зона, след което с перфектно дълго подаване изведе Шаде. Германецът се справи с Диаките и стреля покрай Петрович за 1:0.

В 39-ата минута ново дълго подаване матира защитата на Борнемут и Игор Тиаго излезе очи в очи с Петрович. Ударът на нападателя рикошира няколко пъти и в крайна сметка при опита на Диаките да изчисти топката тя рикошира във вратаря и той си отбеляза злощастен автогол.

В 49-ата минута Брентфорд отбеляза трети гол след контраатака. Стартира я Шаде, който бе фаулиран, но нападението продължи. Тиаго намери Ярмолук, който след това центрира перфектно, връщайки към Шаде. Германецът отблизо покачи на 3:0.

В 75-ата минута исканият от всички грандове Антоан Семеньо може би отбеляза последния си гол за Борнемут, с който намали резултата, след като с пета отблизо засече подаване на Хименес.

В добавеното време Кевин Шаде оформи своя хеттрик с удар от няколко метра след подаване на Дамсгор.

