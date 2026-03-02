Влахович може да се завърне срещу Божинов и компания

Нападателят на Ювентус Душан Влахович ще поднови отборни тренировки през тази седмица и така е възможно да бъде на пейката за съботното домакинство на Пиза, в чийто състав играе Росен Божинов, съобщават италианските медии.
Както е известно, сръбският национал получи сериозно разкъсване на мускулно-сухожилното съединение на левия дълъг адуктор и така се подложи на операция, която го извади от игра за три месеца. Преди това той записа 17 мача през сезона, в които се отчете с 6 гола и 2 асистенции.
Междувременно, Ромео Агрести и Джанлука Ди Марцио добавят, че през следващите седмици клубът ще се срещне с неговите представители, за да разбере дали ще може да направи последен опит за подновяване на договора му, който ще изтече през лятото. Влахович, който все още не се е споразумял с друг клуб, е готов да изслуша предложението на Ювентус, откъдето пък желаят да подновят контракта му, но при своите условия.
Снимки: Gettyimages