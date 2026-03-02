Влахович може да се завърне срещу Божинов и компания

Нападателят на Ювентус Душан Влахович ще поднови отборни тренировки през тази седмица и така е възможно да бъде на пейката за съботното домакинство на Пиза, в чийто състав играе Росен Божинов, съобщават италианските медии.

Както е известно, сръбският национал получи сериозно разкъсване на мускулно-сухожилното съединение на левия дълъг адуктор и така се подложи на операция, която го извади от игра за три месеца. Преди това той записа 17 мача през сезона, в които се отчете с 6 гола и 2 асистенции.

Sky Sport Italia reports that Juventus star Dusan Vlahovic will return to group training in the coming days and could be called up for a home game against Pisa next weekend. pic.twitter.com/3YleUUrtzY — Football Italia (@footballitalia) March 2, 2026

Междувременно, Ромео Агрести и Джанлука Ди Марцио добавят, че през следващите седмици клубът ще се срещне с неговите представители, за да разбере дали ще може да направи последен опит за подновяване на договора му, който ще изтече през лятото. Влахович, който все още не се е споразумял с друг клуб, е готов да изслуша предложението на Ювентус, откъдето пък желаят да подновят контракта му, но при своите условия.

‼️@romeoagresti: “This week could bring important news regarding the recovery of Dusan Vlahovic. In the coming weeks, there will also be a meeting with the player’s entourage to talk directly and understand whether Juventus can make an approach or whether, on the contrary, they… pic.twitter.com/9AN7pmszpx — JuveFC (@juvefcdotcom) March 2, 2026

