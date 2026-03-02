Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Дербито Лудогорец – Левски ви очаква с награда 65” 4K Ultra HD телевизор!

Дербито Лудогорец – Левски ви очаква с награда 65” 4K Ultra HD телевизор!

  • 2 март 2026 | 15:48
  • 1498
  • 3
Дербито Лудогорец – Левски ви очаква с награда 65” 4K Ultra HD телевизор!
Слушай на живо
Слушай на живо: Лудогорец - Левски

Лудогорец приема Левски в един от най-очакваните двубои от кръга в efbet Лига. Сблъсъкът противопоставя шампионския опит на разградчани срещу амбицията на "сините" да се наложат в директен двубой срещу пряк конкурент.

"Орлите" се представят стабилно като домакини и рядко допускат загуби на своя стадион. Тимът е сред най-резултатните в първенството и демонстрира ефективност в нападение. Столичани обаче влизат в срещата с увереност и желание да покажат, че могат да се противопоставят успешно на най-силните отбори в първенството. От своя страна Левски показва солидност в защита и умее да бъде опасен на контраатака, особено при гостувания в ключови срещи.

Обявиха съдията за Лудогорец - Левски
Обявиха съдията за Лудогорец - Левски

Пуснахме фен игра за дербито между Лудогорец и Левски с награда 65-инчов 4K Ultra HD телевизор – включи се и тествай футболните си познания за големия сблъсък!

Участието отнема само няколко минути, а в платформата ще откриеш и още игри с различни награди и предизвикателства. Време е да покажеш, че си истински фен!

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Нико Петров: Или не анализират Левски, или не знаят как да го спрат

Нико Петров: Или не анализират Левски, или не знаят как да го спрат

  • 2 март 2026 | 15:29
  • 3193
  • 6
Танчо Калпаков подаде оставка начело на Марек

Танчо Калпаков подаде оставка начело на Марек

  • 2 март 2026 | 15:05
  • 1015
  • 0
Ботев отваря фен-зоната за мача със Септември

Ботев отваря фен-зоната за мача със Септември

  • 2 март 2026 | 14:58
  • 499
  • 0
Веласкес ще говори преди сблъсъка с Лудогорец

Веласкес ще говори преди сблъсъка с Лудогорец

  • 2 март 2026 | 14:25
  • 768
  • 1
ЦСКА обяви, че ще бъде оформен възпоменателен кът в памет на Джони Велинов

ЦСКА обяви, че ще бъде оформен възпоменателен кът в памет на Джони Велинов

  • 2 март 2026 | 14:19
  • 744
  • 1
Лудогорец пусна билетите за дербито с Левски

Лудогорец пусна билетите за дербито с Левски

  • 2 март 2026 | 13:11
  • 1116
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Лудогорец и Локо (Пловдив)

11-те на Лудогорец и Локо (Пловдив)

  • 2 март 2026 | 16:49
  • 1768
  • 7
Асен Златев посочи главния проблем пред БФ Вдигане на тежести

Асен Златев посочи главния проблем пред БФ Вдигане на тежести

  • 2 март 2026 | 11:30
  • 10032
  • 9
20 ирански волейболистки убити след удар от израелска ракета

20 ирански волейболистки убити след удар от израелска ракета

  • 2 март 2026 | 12:39
  • 25686
  • 46
Черно море разсея слуховете за оставка на Илиан Илиев

Черно море разсея слуховете за оставка на Илиан Илиев

  • 2 март 2026 | 15:55
  • 2970
  • 7
Хеттрикът – изчезващият вид в родния футбол?

Хеттрикът – изчезващият вид в родния футбол?

  • 2 март 2026 | 10:17
  • 7005
  • 1
Ще видим ли по-добро лице на България в Ереван?

Ще видим ли по-добро лице на България в Ереван?

  • 2 март 2026 | 08:30
  • 6589
  • 8