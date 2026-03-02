Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Милан
  3. Положителни новини за Милан преди дербито с Интер

Положителни новини за Милан преди дербито с Интер

  • 2 март 2026 | 20:48
  • 973
  • 0

Днешните прегледи на играчите на Милан Давиде Бартезаги и Сантиаго Хименес днес са дали обнадеждаващи резултати, съобщават италианските медии.

Левият халф-бек получи разтежение в дясното бедро в края на вчерашната победа с 2:0 над Кремонезе, но направените тестове са изключили по-сериозна контузия. Така е възможно Бартезаги да е готов за дербито с Интер в неделя, ако успее да поднови отборни тренировки през следващите дни. Що се отнася до Хименес, неговите прегледи са показали, че още тази седмица нападателят може да поднови тренировки наравно със съотборниците си, след като беше аут над два месеца заради операция на десния глезен.

Междувременно, днес Матео Габия и Никлас Фюлкруг са тренирали индивидуално. Защитникът продължава да се възстановява от леката травма, заради която пропусна последните два мача на Милан, докато нападателят се старае да навлезе в по-добра форма за следващите двубои.

Снимки: Gettyimages

