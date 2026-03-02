Положителни новини за Милан преди дербито с Интер

Днешните прегледи на играчите на Милан Давиде Бартезаги и Сантиаго Хименес днес са дали обнадеждаващи резултати, съобщават италианските медии.

Левият халф-бек получи разтежение в дясното бедро в края на вчерашната победа с 2:0 над Кремонезе, но направените тестове са изключили по-сериозна контузия. Така е възможно Бартезаги да е готов за дербито с Интер в неделя, ако успее да поднови отборни тренировки през следващите дни. Що се отнася до Хименес, неговите прегледи са показали, че още тази седмица нападателят може да поднови тренировки наравно със съотборниците си, след като беше аут над два месеца заради операция на десния глезен.

There is reassuring news for Milan, as Davide Bartesaghi’s injury is less serious than previously thought, while Santiago Gimenez is also back for the derby with Inter.#ACMilan #SerieA #Calcio #SerieAEnilive pic.twitter.com/OpPrQwmDec — Football Italia (@footballitalia) March 2, 2026

Междувременно, днес Матео Габия и Никлас Фюлкруг са тренирали индивидуално. Защитникът продължава да се възстановява от леката травма, заради която пропусна последните два мача на Милан, докато нападателят се старае да навлезе в по-добра форма за следващите двубои.

Снимки: Gettyimages