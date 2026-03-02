Реал Мадрид с информация за Мбапе, от екипа му отричат за операция

Реал Мадрид официално потвърди за проблемите на Килиан Мбапе в лявото коляно, но от обкръжението на играча увериха,че евентуална оперативна намеса засега на стои на дневен ред. По-рано през деня голаджията на “белите” мина преглед в Париж.

Още от декември той се оплаква от болки в споменатата област, но те не отшумяваха, което пък доведе до обмислянето на евентуална операция, ако консервативното лечение не даде резултат.

“След направените на нашия играч Килиан Мбапе изследвания от френски лекари специалисти, под надзора на медицинския екип на Реал Мадрид, се потвърждава диагнозата навяхване на лявото коляно и адекватността на следваното консервативно лечение. Предстои да се следи развитието”, съобщиха от “Бернабеу”.

“По взаимно съгласие с клуба се провеждат допълнителни изследвания, за да се оцени прецизно състоянието на коляното му. Към този момент операция не се обмисля“, бяха заявили малко по-рано близки до футболиста чрез изявление до агенция АФП.

Клубът, играчът и медицинските екипи залагат на консервативното лечение, което досега не е донесло добри резултати. Футболистът вече направи пауза в началото на годината и пропусна Суперкупата на Испания, но болките не отшумяха. Сега нападателят отново не играе, като по предварителни планове ще отсъства до реванша от Шампионската лига срещу Манчестър Сити (17 март).

