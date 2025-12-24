Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тотнъм
  3. Ван де Вен се извини на Исак за счупването на крака на нападателя

Ван де Вен се извини на Исак за счупването на крака на нападателя

  • 24 дек 2025 | 10:27
  • 372
  • 0

Защитникът на Тотнъм Мики ван де Вен поднесе извиненията си на Александър Исак за влизането, което доведе до счупване на крака на нападателя. Шведският национал увреди левия си глезен и счупи фибулата си, докато отбелязваше първия гол за Ливърпул при победата с 2:1 над Тотнъм в събота. Контузията настъпи, след като Ван де Вен се хвърли на шпагат, за да блокира удара му.

Ливърпул потвърди ужасната новина за Исак
Ливърпул потвърди ужасната новина за Исак

„Изпратих му съобщение, защото не исках да го контузя или да му причиня болка, разбира се“, заяви защитникът пред Sky Sports.

„Просто исках да се опитам да блокирам удара. Мисля, че беше малко нещастие как кракът му се озова между моите крака. Затова му изпратих съобщение след това и исках да му пожелая всичко най-добро. Надявам се да го видя отново на терена много скоро. Той оцени съобщението и ми отговори.“

Томас Франк защити Ван де Вен за влизането му срещу Исак
Томас Франк защити Ван де Вен за влизането му срещу Исак

Нито съдиите на мача, нито тези, отговарящи за ВАР, счетоха за необходимо да преразгледат влизането на нидерландския национал. Въпреки това в лагера на Ливърпул веднага реагираха доста бурно, след като изгледаха повторенията.

Исак претърпя успешна операция в понеделник и Слот е уверен, че нападателят, за когото бяха платени 125 милиона паунда, ще бъде на разположение отново преди края на сезона, ако рехабилитацията му протече по план. Това обаче не намалява разочарованието, което мениджърът изпитва от ситуацията.

Ще купи ли Ливърпул заместник на Исак
Ще купи ли Ливърпул заместник на Исак
Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Петкович: Най-важното е да не се вторачваме в миналото

Петкович: Най-важното е да не се вторачваме в миналото

  • 24 дек 2025 | 07:30
  • 1339
  • 0
Манчестър Юнайтед организира контрола с Милан в Саудитска Арабия

Манчестър Юнайтед организира контрола с Милан в Саудитска Арабия

  • 24 дек 2025 | 07:15
  • 2449
  • 0
Байерн сложи цена от 20 млн. евро на ненужен защитник

Байерн сложи цена от 20 млн. евро на ненужен защитник

  • 24 дек 2025 | 06:59
  • 3553
  • 0
Атлетико Мадрид готви нов договор за Диего Симеоне

Атлетико Мадрид готви нов договор за Диего Симеоне

  • 24 дек 2025 | 06:31
  • 1800
  • 2
Спалети иска Фратези в Юве

Спалети иска Фратези в Юве

  • 24 дек 2025 | 05:37
  • 1785
  • 0
Лацио продава Нуно Тавареш в Саудитска Арабия

Лацио продава Нуно Тавареш в Саудитска Арабия

  • 24 дек 2025 | 05:08
  • 1398
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 напира за Спас Делев

ЦСКА 1948 напира за Спас Делев

  • 24 дек 2025 | 07:47
  • 7092
  • 23
Аспарух Никодимов: ЦСКА се довери на Христо Янев и той се възползва от шанса си

Аспарух Никодимов: ЦСКА се довери на Христо Янев и той се възползва от шанса си

  • 24 дек 2025 | 06:04
  • 8331
  • 15
Дузпи пратиха Арсенал на 1/2-финал за "Карабао Къп", защитник провали Кристъл Палас

Дузпи пратиха Арсенал на 1/2-финал за "Карабао Къп", защитник провали Кристъл Палас

  • 24 дек 2025 | 00:24
  • 20349
  • 36
Пламен Андреев пред трансфер в Полша?

Пламен Андреев пред трансфер в Полша?

  • 23 дек 2025 | 21:26
  • 18813
  • 21
Историята е на страната на зимния шампион Барселона

Историята е на страната на зимния шампион Барселона

  • 24 дек 2025 | 08:28
  • 3831
  • 8
Лудогорец поиска извънредна среща между клубовете, БФС и ПФЛ, обяви причините

Лудогорец поиска извънредна среща между клубовете, БФС и ПФЛ, обяви причините

  • 23 дек 2025 | 16:40
  • 34092
  • 156