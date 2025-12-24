Ван де Вен се извини на Исак за счупването на крака на нападателя

Защитникът на Тотнъм Мики ван де Вен поднесе извиненията си на Александър Исак за влизането, което доведе до счупване на крака на нападателя. Шведският национал увреди левия си глезен и счупи фибулата си, докато отбелязваше първия гол за Ливърпул при победата с 2:1 над Тотнъм в събота. Контузията настъпи, след като Ван де Вен се хвърли на шпагат, за да блокира удара му.

Ливърпул потвърди ужасната новина за Исак

„Изпратих му съобщение, защото не исках да го контузя или да му причиня болка, разбира се“, заяви защитникът пред Sky Sports.

„Просто исках да се опитам да блокирам удара. Мисля, че беше малко нещастие как кракът му се озова между моите крака. Затова му изпратих съобщение след това и исках да му пожелая всичко най-добро. Надявам се да го видя отново на терена много скоро. Той оцени съобщението и ми отговори.“

Томас Франк защити Ван де Вен за влизането му срещу Исак

Нито съдиите на мача, нито тези, отговарящи за ВАР, счетоха за необходимо да преразгледат влизането на нидерландския национал. Въпреки това в лагера на Ливърпул веднага реагираха доста бурно, след като изгледаха повторенията.

Исак претърпя успешна операция в понеделник и Слот е уверен, че нападателят, за когото бяха платени 125 милиона паунда, ще бъде на разположение отново преди края на сезона, ако рехабилитацията му протече по план. Това обаче не намалява разочарованието, което мениджърът изпитва от ситуацията.

Ще купи ли Ливърпул заместник на Исак

