Тотнъм спечели срещу Кристъл Палас с гол на младок, две отменени попадения на Ричарлисон

Тотнъм спечели с 1:0 като гост на Кристъл Палас в мач от 18-ия кръг на Премиър лийг. Единственото попадение падна в края на първата част, когато точен бе Арчи Грей (42’). Две попадения на Ричарлисон през първата и втората част бяха отменени поради засади. Двата отбора влязоха в двубоя от трудно положение, като всеки бе в серия от няколко двубоя без успех.

Срещата започна добре за момчетата на Томас Франк, които успяха да отбележат попадение в 17-ата минута, но то бе отменено поради засада. Последвалите повторения показаха, че и Лукас Бергвал, и Ричарлисон бяха в неправилна позиция. Малко преди изтичането на половин час игра Жан-Филип Матета пропусна изгодна ситуация от другата страна на игралното поле. Джъстин Девени и Адам Уортън също имаха някои добри положения. Все пак резултатът в срещата бе официално открит в 42-ата минута, когато след корнер последователно с кълбото играха Рандал Коло Муани и Ричарлисон, за да стигне то до Арчи Грей, който от няколко метра реализира с глава.

“Орлите” започнаха активно след почивката в търсене на изравнително попадение и пропуснаха ситуация чрез Джъстъин Девени, дошла след добра игра на Йереми Пино и Натаниел Клаин. Малко след това Максенс Лакроа също нанесе опасен удар с глава, но отново не сполучи. Играчите на Тотнъм успяха да удържат натиска и отговориха с нов гол на Ричарлисон петнайсет минути преди края на редовното време, но намеса на ВАР отново показа, че бразилецът отново е в засада.

В крайна сметка момчетата на Томас Франк успяха да задържат преднината си и стигнаха до успеха след две поредни поражения. За Кристъл Палас пък това бе трета поредна загуба. Двата тима са съответно 9-и и 11-и в Премиър лийг, като са разделяни от една точка.

