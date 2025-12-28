Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Кристъл Палас
  3. Тотнъм спечели срещу Кристъл Палас с гол на младок, две отменени попадения на Ричарлисон

Тотнъм спечели срещу Кристъл Палас с гол на младок, две отменени попадения на Ричарлисон

  • 28 дек 2025 | 20:46
  • 907
  • 0

Тотнъм спечели с 1:0 като гост на Кристъл Палас в мач от 18-ия кръг на Премиър лийг. Единственото попадение падна в края на първата част, когато точен бе Арчи Грей (42’). Две попадения на Ричарлисон през първата и втората част бяха отменени поради засади. Двата отбора влязоха в двубоя от трудно положение, като всеки бе в серия от няколко двубоя без успех.

Срещата започна добре за момчетата на Томас Франк, които успяха да отбележат попадение в 17-ата минута, но то бе отменено поради засада. Последвалите повторения показаха, че и Лукас Бергвал, и Ричарлисон бяха в неправилна позиция. Малко преди изтичането на половин час игра Жан-Филип Матета пропусна изгодна ситуация от другата страна на игралното поле. Джъстин Девени и Адам Уортън също имаха някои добри положения. Все пак резултатът в срещата бе официално открит в 42-ата минута, когато след корнер последователно с кълбото играха Рандал Коло Муани и Ричарлисон, за да стигне то до Арчи Грей, който от няколко метра реализира с глава.

“Орлите” започнаха активно след почивката в търсене на изравнително попадение и пропуснаха ситуация чрез Джъстъин Девени, дошла след добра игра на Йереми Пино и Натаниел Клаин. Малко след това Максенс Лакроа също нанесе опасен удар с глава, но отново не сполучи. Играчите на Тотнъм успяха да удържат натиска и отговориха с нов гол на Ричарлисон петнайсет минути преди края на редовното време, но намеса на ВАР отново показа, че бразилецът отново е в засада.

В крайна сметка момчетата на Томас Франк успяха да задържат преднината си и стигнаха до успеха след две поредни поражения. За Кристъл Палас пък това бе трета поредна загуба. Двата тима са съответно 9-и и 11-и в Премиър лийг, като са разделяни от една точка.

Следвай ни:

(PR материал)

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Дембеле прибра поредно отличие, а Роналдо изненада Джокович с награда

Дембеле прибра поредно отличие, а Роналдо изненада Джокович с награда

  • 28 дек 2025 | 19:50
  • 3443
  • 1
Капитанът на Мароко помоли феновете да не освиркват националния отбор

Капитанът на Мароко помоли феновете да не освиркват националния отбор

  • 28 дек 2025 | 19:44
  • 1430
  • 0
Нелеп автогол зарадва Судан срещу Екваториална Гвинея

Нелеп автогол зарадва Судан срещу Екваториална Гвинея

  • 28 дек 2025 | 19:22
  • 620
  • 0
Ница остана без треньор

Ница остана без треньор

  • 28 дек 2025 | 18:57
  • 905
  • 0
Пълна доминация за представителите на Барселона при раздаването на наградите на Ла Лига

Пълна доминация за представителите на Барселона при раздаването на наградите на Ла Лига

  • 28 дек 2025 | 18:44
  • 1888
  • 2
Хойлунд вдъхнови Наполи за успех над Кремонезе

Хойлунд вдъхнови Наполи за успех над Кремонезе

  • 28 дек 2025 | 18:15
  • 3704
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Аталанта 0:0 Интер

Аталанта 0:0 Интер

  • 28 дек 2025 | 21:45
  • 1352
  • 2
Мони Николов със 7 блока (10 точки) изведе Локомотив (Новосибирск) до победа №12 в Русия

Мони Николов със 7 блока (10 точки) изведе Локомотив (Новосибирск) до победа №12 в Русия

  • 28 дек 2025 | 18:01
  • 15469
  • 27
Официално: Локо Сф се раздели с четирима, връща футболист на Левски

Официално: Локо Сф се раздели с четирима, връща футболист на Левски

  • 28 дек 2025 | 18:30
  • 15378
  • 5
В Казахстан разкриха колко ЦСКА ще плати за Ебонг

В Казахстан разкриха колко ЦСКА ще плати за Ебонг

  • 28 дек 2025 | 10:22
  • 35436
  • 179
Нкунку се отпуши, а Милан отново победи любим съперник

Нкунку се отпуши, а Милан отново победи любим съперник

  • 28 дек 2025 | 15:30
  • 18209
  • 8
Скандалът се разраства! От Локо Пд заявиха: Ще потърсим юридическа отговорност от всички длъжностни лица

Скандалът се разраства! От Локо Пд заявиха: Ще потърсим юридическа отговорност от всички длъжностни лица

  • 28 дек 2025 | 14:44
  • 20986
  • 15