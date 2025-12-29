Тотнъм предлага нов договор на Ван де Вен

Ръководството на Тотнъм подготвя предложение за нов договор на защитника Мики ван де Вен. Холандският национал привлича сериозен интерес от водещи клубове в Европа, като през лятото името му беше свързвано с Ливърпул и Реал Мадрид. Затова "шпорите" искат да го обвържат дългосрочно и така да отблъснат мераклиите за подписа му.

Настоящият контракт на Ван де Вен е до 2029 г., но според информация на The Athletic, шефовете на „шпорите“ искат да удължат споразумението и да предложат на играча значително увеличение на заплатата.

Откакто се присъедини към Тотнъм, Ван де Вен се превърна в основен стълб в отбраната на отбора. Той обаче е полезен и в атака, като е отбелязал девет гола и е направил две асистенции в 74 официални мача.

Снимки: Gettyimages