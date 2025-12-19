Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. "Моят отбор" със Стефан Георгиев преди 17-ия кръг: Няма по-добра опция за капитан от Холанд

"Моят отбор" със Стефан Георгиев преди 17-ия кръг: Няма по-добра опция за капитан от Холанд

  • 19 дек 2025 | 15:52
  • 256
  • 0

Поредният епизод на „Моят отбор“ отново постави на дневен ред вечния въпрос във фентъзи футбола – кой да носи капитанската лента, но този път отговорът изглежда по-ясен от всякога. Всичко сочи, че Ерлинг Холанд ще бъде масовият и най-логичен избор за мениджърите в предстоящия кръг, а всякакви експерименти крият сериозен риск.

В предаването гост бе колегата от БНТ Стефан Георгиев, който е имал солиден предишен кръг, залагайки на чипа за троен капитан със Сака – ход, който се оказа напълно оправдан и му донесе 33 точки само от един играч и общо 90 за кръга. Пример, че добре премерената агресия във фентъзито може да носи сериозни дивиденти.

Този път обаче логиката е друга. Формата, ролята и потенциалът на Холанд правят норвежеца избор, срещу който трудно може да се изгради аргумент. Да се тръгне срещу течението може да изглежда изкушаващо, но в кръг като този сигурността често е по-доброто оръжие от изненадата.

Холанд изравни рекорд на повече от 60 години
Холанд изравни рекорд на повече от 60 години

„Моят отбор“ отново показа, че фентъзи футболът не е само игра на късмет, а на тайминг, анализ и правилно четене на момента, а този момент сякаш ясно сочи към Холанд и капитанската лента.

