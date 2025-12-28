Лийдс без Груев измъкна точка като гост на Съндърланд

Съндърланд и Лийдс завършиха наравно 1:1 в празничния 18-и кръг на Премиър лийг. Симон Адингра (28’) откри за домакините, но Доминик Калвърт-Люин (47’) изравни в началото на втората част за йоркшърци. Българският национал Илия Груев бе част от групата на йоркшърци, но остана неизползвана резерва. Футболистите на Съндърланд доминираха през първата част, но след почивката момчетата на Даниел Фарке се представиха доста по-добре.

Играчите на Съндърланд започнаха добре двубоя, успя да наложи натиск. Те стигнаха до попадение малко преди изминаването на половин час игра, когато след корнер Гранит Джака даде изключителен пас с левия крак, който намери Симон Адингра, а африканецът реализира без проблем. За това спомогне и Джо Родън, който бе получил травма малко след това, закъсня с изнасянето си и покри засадата. До края на първата част “черните котки” пропуснаха още два фантастични шанса чрез Брайън Броби. Бившият нападател на Аякс пропусна сам срещу вратаря в 40-ата минута, а няколко минути по-късно нацели напречната греда с глава след отлично центриране.

Втората част започна по отличен начин за Лийдс, тъй като Доминик Калвърт-Люин успя да изравни още в 47-ата минута след добро подаване на Брендън Арънсън. Това бе гол в шести пореден мач за бившото острие на “карамелите”. Играчите на Даниел Фарке продължиха да се представят добре, задържайки топката, но не успяваха да достигат до чисти голови положения. В крайна сметка двата тима разделиха точките. Съндърланд е седми с 28 точки, а Лийдс е 16-и с 20 пункта.

Снимки: Gettyimages