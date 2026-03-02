Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Нидерландия
  3. Нидерландия ще играе приятелски мач с Алжир преди Мондиал 2026

Нидерландия ще играе приятелски мач с Алжир преди Мондиал 2026

  • 2 март 2026 | 21:22
  • 239
  • 0
Нидерландия ще играе приятелски мач с Алжир преди Мондиал 2026

Националният отбор на Нидерландия ще изиграе приятелски мач преди Световното първенство срещу Алжир в Ротердам, съобщиха от футболната асоциация на страната.

Контролата ще се състои на 3 юни ще бъде последен двубой за "лалетата" преди те да отпътуват за САЩ, където се очаква да изиграят още една среща преди първия си сблъсък от група “F” с Япония в Далас на 14 юни.

Алжир е в група “J” на Световното първенство заедно с Аржентина, Австрия и Йордания. Нидерландия има друга северноафриканска страна Тунис в своята група, а двата тима ще се срещнат в Канзас Сити на 25 юни. 

"Оранжевите" ще изиграят два приятелски мача този месец - срещу Норвегия в Амстердам и срещу Еквадор в Айндховен.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Болоня покоси Пиза със страхотен късен гол, Божинов този път не игра

Болоня покоси Пиза със страхотен късен гол, Божинов този път не игра

  • 2 март 2026 | 21:40
  • 585
  • 0
Влахович може да се завърне срещу Божинов и компания

Влахович може да се завърне срещу Божинов и компания

  • 2 март 2026 | 21:18
  • 311
  • 0
Реал Мадрид 0:0 Хетафе, начало на мача

Реал Мадрид 0:0 Хетафе, начало на мача

  • 2 март 2026 | 22:00
  • 1820
  • 8
Положителни новини за Милан преди дербито с Интер

Положителни новини за Милан преди дербито с Интер

  • 2 март 2026 | 20:48
  • 986
  • 0
Реал Мадрид с информация за Мбапе, от екипа му отричат за операция

Реал Мадрид с информация за Мбапе, от екипа му отричат за операция

  • 2 март 2026 | 20:34
  • 3552
  • 4
Тотнъм е глобен заради расистко или дискриминационно поведение на фенове във Франкфурт

Тотнъм е глобен заради расистко или дискриминационно поведение на фенове във Франкфурт

  • 2 март 2026 | 20:20
  • 1214
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Предаде ли се Лудогорец? Нова издънка на "орлите" направи титлата мираж

Предаде ли се Лудогорец? Нова издънка на "орлите" направи титлата мираж

  • 2 март 2026 | 19:53
  • 63652
  • 416
България се справи с Армения в Ереван по пътя към квалификациите за ЕвроБаскет 2029

България се справи с Армения в Ереван по пътя към квалификациите за ЕвроБаскет 2029

  • 2 март 2026 | 20:24
  • 23937
  • 7
Реал Мадрид 0:0 Хетафе, начало на мача

Реал Мадрид 0:0 Хетафе, начало на мача

  • 2 март 2026 | 22:00
  • 1820
  • 8
Асен Златев посочи главния проблем пред БФ Вдигане на тежести

Асен Златев посочи главния проблем пред БФ Вдигане на тежести

  • 2 март 2026 | 11:30
  • 17783
  • 9
Черно море разсея слуховете за оставка на Илиан Илиев

Черно море разсея слуховете за оставка на Илиан Илиев

  • 2 март 2026 | 15:55
  • 9392
  • 19
Дербито Лудогорец – Левски ви очаква с награда 65” 4K Ultra HD телевизор!

Дербито Лудогорец – Левски ви очаква с награда 65” 4K Ultra HD телевизор!

  • 2 март 2026 | 15:48
  • 5669
  • 15