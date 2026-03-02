Нидерландия ще играе приятелски мач с Алжир преди Мондиал 2026

Националният отбор на Нидерландия ще изиграе приятелски мач преди Световното първенство срещу Алжир в Ротердам, съобщиха от футболната асоциация на страната.

Контролата ще се състои на 3 юни ще бъде последен двубой за "лалетата" преди те да отпътуват за САЩ, където се очаква да изиграят още една среща преди първия си сблъсък от група “F” с Япония в Далас на 14 юни.

Алжир е в група “J” на Световното първенство заедно с Аржентина, Австрия и Йордания. Нидерландия има друга северноафриканска страна Тунис в своята група, а двата тима ще се срещнат в Канзас Сити на 25 юни.

"Оранжевите" ще изиграят два приятелски мача този месец - срещу Норвегия в Амстердам и срещу Еквадор в Айндховен.