Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Българската федерация по борба награждава най-добрите си състезатели за 2025 г.
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Много голове, счупен рекорд и фантастични спасявания – Премиър Лийг предложи пълния си спектакъл в 16-ия кръг

Много голове, счупен рекорд и фантастични спасявания – Премиър Лийг предложи пълния си спектакъл в 16-ия кръг

  • 16 дек 2025 | 10:43
  • 393
  • 0

Много голове, драматични обрати и някои фантастични спасявания видяха зрителите в 16-ия кръг на Премиър Лийг. Общо по английските терени през изминалия уикенд бяха отбелязани 34 попадения, а освен това падна и рекорд, поставен преди години от Уейн Рууни.

Лидерът Арсенал успя да запази преднината си на върха, макар че се нуждаеше и от доза късмет в двубоя срещу „Уулвс“, включително два автогола, за да стигне до успеха. Манчестър Сити също не допусна грешка и остана плътно зад водача след победа над коравия Кристъл Палас.

Боби Борисов: Кризата със Салах може да бъде полезна на Ливърпул, Арсенал трябва да се бори за всички трофеи
Боби Борисов: Кризата със Салах може да бъде полезна на Ливърпул, Арсенал трябва да се бори за всички трофеи

Ливърпул също стигна до трите точки, а звездата на „мърсисайдци“ Мохамед Салах подобри рекорда за най-много участия в голове за един играч в историята на Премиър Лийг със своята асистенция срещу Брайтън. Египтянинът достигна до 277 общи участия в голове и изпревари легендата на Манчестър Юнайтед Уейн Рууни.

Историческо постижение за Салах
Историческо постижение за Салах

Тотнъм допусна тежко поражение, като акцентът в двубоя бе впечатляващият далечен гол на Сангаре. Полузащитникът не само се разписа със зрелищен удар от дистанция, но и записа две асистенции, а Калъм Хъдсън-Одой добави още два гола за убедителния успех на Нотингам.

Фулъм постигна ценен успех с 3:2 като гост на Бърнли, нанасяйки седма поредна загуба на домакините във Висшата лига. Големият герой за тима на Марко Силва отново бе Хари Уилсън, който продължи възхода си. В решителните моменти обаче своята ключова роля изигра и Бернд Лено – германският вратар направи феноменално спасяване след удар на Лесли Угочукву и помогна на Фулъм да удържи победата.

Безспорно гвоздеят на 16-ия кръг в Премиър Лийг се оказа последният двубой от програмата на „Олд Трафорд“, където Манчестър Юнайтед и Борнемут си спретнаха истинско зрелище с осем гола и равенство 4:4. В добавеното време гостите дори бяха по-близо до победата, но отличните намеси на Сене Ламенс запазиха точката за „червените дяволи“.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Челси посяга към полуфиналите в Карабао Къп

Челси посяга към полуфиналите в Карабао Къп

  • 16 дек 2025 | 07:54
  • 4664
  • 0
Барселона започва защитата на Купата с екзотично гостуване

Барселона започва защитата на Купата с екзотично гостуване

  • 16 дек 2025 | 06:51
  • 6233
  • 6
Аморим: Беше добър мач, но трябва да бъдем по-ефективни

Аморим: Беше добър мач, но трябва да бъдем по-ефективни

  • 16 дек 2025 | 06:36
  • 3200
  • 1
Треньорът на Крузейро подаде оставка

Треньорът на Крузейро подаде оставка

  • 16 дек 2025 | 06:21
  • 2134
  • 0
Финалисима ще бъде през март

Финалисима ще бъде през март

  • 16 дек 2025 | 05:03
  • 4328
  • 3
Тиаго Силва иска да се завърне в Европа

Тиаго Силва иска да се завърне в Европа

  • 16 дек 2025 | 04:57
  • 3260
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Ман Юнайтед и Борнемут изнесоха спиращо дъха зрелище с осем гола на "Олд Трафорд"

Ман Юнайтед и Борнемут изнесоха спиращо дъха зрелище с осем гола на "Олд Трафорд"

  • 16 дек 2025 | 00:01
  • 41215
  • 58
Барселона започва защитата на Купата с екзотично гостуване

Барселона започва защитата на Купата с екзотично гостуване

  • 16 дек 2025 | 06:51
  • 6233
  • 6
Челси посяга към полуфиналите в Карабао Къп

Челси посяга към полуфиналите в Карабао Къп

  • 16 дек 2025 | 07:54
  • 4664
  • 0
Витоша (Бистрица) преустановява участие в Трета лига

Витоша (Бистрица) преустановява участие в Трета лига

  • 16 дек 2025 | 10:12
  • 4475
  • 7
Везенков и компания срещу втория в Евролигата

Везенков и компания срещу втория в Евролигата

  • 16 дек 2025 | 07:25
  • 3959
  • 0
Дуа и Маркус разпиляха Септември (Сф) и поведоха Лудогорец към четвъртфинал за Купата

Дуа и Маркус разпиляха Септември (Сф) и поведоха Лудогорец към четвъртфинал за Купата

  • 15 дек 2025 | 19:20
  • 41771
  • 137