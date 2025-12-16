Много голове, счупен рекорд и фантастични спасявания – Премиър Лийг предложи пълния си спектакъл в 16-ия кръг

Много голове, драматични обрати и някои фантастични спасявания видяха зрителите в 16-ия кръг на Премиър Лийг. Общо по английските терени през изминалия уикенд бяха отбелязани 34 попадения, а освен това падна и рекорд, поставен преди години от Уейн Рууни.

Лидерът Арсенал успя да запази преднината си на върха, макар че се нуждаеше и от доза късмет в двубоя срещу „Уулвс“, включително два автогола, за да стигне до успеха. Манчестър Сити също не допусна грешка и остана плътно зад водача след победа над коравия Кристъл Палас.

Ливърпул също стигна до трите точки, а звездата на „мърсисайдци“ Мохамед Салах подобри рекорда за най-много участия в голове за един играч в историята на Премиър Лийг със своята асистенция срещу Брайтън. Египтянинът достигна до 277 общи участия в голове и изпревари легендата на Манчестър Юнайтед Уейн Рууни.

Историческо постижение за Салах

Тотнъм допусна тежко поражение, като акцентът в двубоя бе впечатляващият далечен гол на Сангаре. Полузащитникът не само се разписа със зрелищен удар от дистанция, но и записа две асистенции, а Калъм Хъдсън-Одой добави още два гола за убедителния успех на Нотингам.

Фулъм постигна ценен успех с 3:2 като гост на Бърнли, нанасяйки седма поредна загуба на домакините във Висшата лига. Големият герой за тима на Марко Силва отново бе Хари Уилсън, който продължи възхода си. В решителните моменти обаче своята ключова роля изигра и Бернд Лено – германският вратар направи феноменално спасяване след удар на Лесли Угочукву и помогна на Фулъм да удържи победата.

Безспорно гвоздеят на 16-ия кръг в Премиър Лийг се оказа последният двубой от програмата на „Олд Трафорд“, където Манчестър Юнайтед и Борнемут си спретнаха истинско зрелище с осем гола и равенство 4:4. В добавеното време гостите дори бяха по-близо до победата, но отличните намеси на Сене Ламенс запазиха точката за „червените дяволи“.