  2. Бърнли
Бърнли записа второ поредно равенство, но трябва да съжалява, че не взе повече от Евертън

  • 27 дек 2025 | 19:34
Отборът на Бърнли, който се намира на предпоследно място в класирането, записа второ поредно равенство в Премиър лийг след нулево реми с Евертън на "Търф Моор". В мач, в който имаше твърде малко възможности, Якоб Бруун Ларсен пропусна най-чистата от тях. В 90-ата минута пък удар на Флеминг срещна гредата. Така Бърнли остава без победа в девет поредни срещи във Висшата лига и е на шест точки от спасителна зона. Евертън е 11-и.

През първото полувреме не се случи почти нищо интересно. Еветън имаше един точен удар, който бе дело на Алкарас. Бето пък пропусна да подложи крак и да засече във вратата топката след изстрел на Диблинг. Броя пропиля най-добрият шанс за Бърнли, след като стреля с глава над вратата.

В 57-ата минута Якоб Бруун Ларсен пропусна много добра възможност да даде преднина на домакините, след като бе изведен от Едуардс, но с опита си да прехвърли Пикфорд прехвърли и вратата.

В 62-рата минута Дубравка се намеси добре и спаси с върха на пръстите си удар с пета на Бето. Малко по-късно стражът на домакините отново бе на висота след изстрел на Бари.

В 90-ата минута и късметът обърна гръб на Бърнли, след като удар на Флеминг срещна гредата. Лайнсменът вдигна флага си, но решението бе доста спорно.

