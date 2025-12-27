Популярни
  Нотингам Форест
  2. Нотингам Форест
  Нотингам Форест 0:0 Манчестър Сити

Нотингам Форест 0:0 Манчестър Сити

  • 27 дек 2025 | 13:40
  • 1462
  • 1
Нотингам Форест 0:0 Манчестър Сити

Нотингам Форест и Манчестър Сити играят при резултат 0:0 на "Сити Граунд" в двубой от 18-ия кръг на Премиър лийг. "Гражданите" ще се опитат да запишат осма поредна победа във всички турнири и по този начин да излязат поне за няколко часа на върха във временното класиране. Това би поставило под напрежение Арсенал, който по-късно днес приема Брайтън. Нотингам Форест също е в добра форма, след като спечели шест от последните си девет срещи във всички турнири. Освен това Форест взе последното си домакинство срещу Манчестър Сити с 1:0.

Шон Дайч е направил само една промяна в състава си - Николас Домингес започва за сметка на Дъглас Луис. Йон Виктор отново е предпочетен на вратата пред Матс Зелс.

Пеп Гуардиола за пореден път залага на идентичен стартов състав. Родри се завръща в групата за първи път от 2 ноември, но остава на пейката за началото. Раян Шерки и Фил Фоудън ще подкрепят Ерлинг Холанд в предни позиции.

Снимки: Gettyimages

