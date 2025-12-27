Съставите на Ливърпул и Уулвърхамптън, Киеза и Фримпонг са титуляри

Ливърпул приема Уулвърхамптън на "Анфийлд" в двубой от 18-ия кръг на Премиър лийг. Шампионите ще влязат в топ 4 поне за няколко часа, ако запишат четвърта поредна победа във всички турнири. Мърсисайдци освен това ще се опитат да удължат серията си без поражение на седем поредни срещи.

Уулвърхамптън вече изравни негативния рекорд на Шефилд Юнайтед от 17 поредни мача без победа в Премиър лийг и остава твърдо на дъното на класирането с едва две точки.

Арне Слот, който има доста кадрови проблеми, е направил две промени в състава си в сравнение с мача с Тотнъм. Федерико Киеза и Джереми Фримпонг започват като титуляри. За италианеца това е първи старт в Премиър лийг. Конър Брадли и Коди Гакпо са възстановени, но остават на пейката за началото. На върха на атаката отново е Юго Екитике.

18-годишният Матеус Мане започва за първи път като титуляр за Уллвс. Йерсон Москера, Уго Буено и Толу Арокодаре също стартират. Йорген Странд Ларсен остава на пейката.

