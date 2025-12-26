Ман Юнайтед 1:0 Нюкасъл, Доргу откри резултата

Манчестър Юнайтед и Нюкасъл играят при 1:0

Двата тима очаквано започнаха на високи обороти и още в 3-ата минута домакините получиха добра възможност. Тя дойде след изпълнение на корнер от Мейсън Маунт, но ударът на Каземиро с глава бе много неточен. В 10-ата минута Фабиан Шер направи сериозна грешка при изнасянето на топката, Матеус Куня пресече, но ударът на Люк Шоу бе блокиран. Секунди след това Патрик Доргу намери Бенямин Шешко по отличен начин с ниско центриране, но словенецът не успя да намери вратата от отлична позиция.

Гостите отговориха мигновено, достигайки на свой ред до ъглов удар. Центрирането в наказателното поле бе засечено от Бруно Гимараеш, довело до инстинктивно спасяване на Сене Ламенс. Малко след това Джейкъб Мърфи получи в добра позиция, но бе блокиран.

в единствения двубой на Боксинг дей през тази година и в откриващата среща от 18-ия кръг на Премиър лийг. Двата тима имат едно от емблематичните противопоставяния в ерата на Висшата лига и мачовете по между им винаги носят огромен заряд. В момента “червените дяволи” са седми в подреждането и при успех днес поне временно ще се изравнят по точки с Челси и Ливърпул, които са четвърти и пети. От своя страна “свраките” са 11-и, но биха се изравнили именно с днешния си противник при победа на “Олд Трафорд”.

Наставникът на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим прави две промени в своя състав в сравнение с тези, които стартираха при поражението срещу Астън Вила. Португалецът е пречупил досегашната си абсолютна настойчивост да използва схема с трима бранители и залага на четирима в защита в линия. Лисандро Мартинес започва от първата минута за пръв път, след като се възстанови от тежка травма в коляното. Именно аржентинският бранител ще носи и капитанската лента на домакините. По двата бека пък са поставени Диого Далот и Люк Шоу. Големият отсъстващ в тима на домакините е капитана Бруно Фернандеш, който е с травма и ще отсъства няколко седмици. Неговото място е заето от Мануел Угарте. Атаката е изградена от Бенямин Шешко, Мейсън Маунт и Матеус Куня.

Мениджрът на Нюкасъл Еди Хау залага на същата стартова единайсеторка, която започна при равенството с Челси. Добрите новини за “свраките” са завръщането в групата на доскоро контузените Ник Поуп и Жоелинтон, които са на пейката.