  Sportal.bg
  2. Фулъм
  Фулъм увеличи мъките на Уест Хам

Фулъм увеличи мъките на Уест Хам

  • 27 дек 2025 | 19:42
  • 530
  • 0

Фулъм записа трета поредна победа в Премиър Лийг, след като спечели с 1:0 гостуването си на Уест Хам. Раул Хименес донесе трите точки на "котиджърс" в лондонското дерби с гол в 85-ата минута. "Чуковете" допуснаха трето поредно поражение и вече серията им без победа е седем мача, като те остават в зоната на изпадащите.

Тимът на Нуно Еспирито Санто имаше своите шансове, въпреки че като цяло головите положения в срещата не бяха много. Удар на Джаръд Боуен бе спасен от Лено, а друг негов изстрел мина встрани от вратата. Влезлият като резерва Калъм Уилсън имаше две възможности, но не успя да ги реализира.

Мачът отиваше към равенство, когато Оливър Скарлс не уцели топката при опита си да изчисти. Това позволи на Хари Уилсън да центрира към Хименес, а мексиканецът отбеляза четвъртия си гол в първенството за този сезон.

Снимки: Imago

