Трудни гостувания за фаворитите в Лига Европа

  • 11 дек 2025 | 06:30
Трудни гостувания за фаворитите в Лига Европа

Днес ще се изиграят мачовете от шестия кръг в основната фаза на Лига Европа. Отново ни очакват интересни сблъсъци, които ще доведат до размествания в различните етажи на класирането. То се оглавява от Лион, Мидтиланд и Астън Вила с по 12 точки, а след тях с по 11 са непобедените до момента Фрайбург, Бетис и Ференцварош. Другият отбор без поражение след първите пет кръга е Виктория (Пилзен).

Българският представител Лудогорец ще посрещне ПАОК от 19:45 часа и ще се опита да стигне до победа, с която да направи голяма крачка към следващата фаза на турнира. "Орлите" са на 25-о място в класирането, а към директните елиминации ще продължат първите 24. ПАОК се стреми към топ 8 и директно участие на осминафиналите. Като титуляр за гръцкия тим се очаква да започне бившият футболист на Лудогорец Кирил Десподов.

Някои от фаворитите в надпреварата ще имат трудни гостувания. Бетис ще играе срещу Динамо (Загреб) на "Максимир", а Рома ще преследва трите точки срещу Селтик в Глазгоу. Като атрактивен се очертава и двубоят между ФКСБ и Фейенорд. Астън Вила пък ще се изправи срещу Базел на "Санкт Якоб Парк", където швейцарският тим рядко греши.

Утрехт - Нотингам Форест, Ференцварош - Рейнджърс, Селта - Болоня и Йънг Бойс - Лил също са мачове, които предизвикват сериозен интерес.

Конте след загубата в Лисабон: Съставът ни е къс и нямаме възможност за ротации

  • 11 дек 2025 | 06:16
В Лигата на конференциите отново няма да е скучно

  • 11 дек 2025 | 06:00
Гурбан Гурбанов: Ако имаме шанс за плейофите, ще го използваме

  • 11 дек 2025 | 05:39
Партизан напира за доскорошен футболист на Цървена звезда

  • 11 дек 2025 | 05:14
Фред Грим: Вървим в правилната посока

  • 11 дек 2025 | 04:38
Моуриньо обясни как е изненадал Наполи

  • 11 дек 2025 | 04:12
Нов труден тест за Лудогорец в Лига Европа - този път срещу ПАОК и Десподов

  • 11 дек 2025 | 08:00
Левски закрива 2025-а с привидно лек мач за Купата

  • 11 дек 2025 | 07:30
Манчестър Сити също наказа Реал в Мадрид

  • 10 дек 2025 | 23:07
Перфектна вечер за Арсенал - шеста победа, красиви голове и сигурно място в топ 8 на ШЛ

  • 10 дек 2025 | 23:55
ПСЖ не успя да пробие страхотен Унай Симон, но си гарантира мястото в директните елиминации

  • 10 дек 2025 | 23:51
Ювентус се събуди след почивката и си свърши работата срещу Пафос

  • 10 дек 2025 | 23:53
