Емблематичен футболист на Ман Юнайтед: Сър Алекс, Гуардиола и Клоп не могат да оправят клуба в момента

Един от емблематичните футболисти на Манчестър Юнайтед по времето на ерата на сър Алекс Фъргюсън на "Олд Трафорд" - Ники Бът отправи унищожителна критика към бившия си клуб след домакинското равенство на водения от Рубен Аморим отбор срещу борещия се за оцеляване Уулвърхамптън.

След победата на Боксинг дей срещу Нюкасъл, в който португалският мениджър промени обичайната си игрова философия и заложи на нова формация за победата с 1:0, Юнайтед допусна изравняване и позволи на Уулвс да добави трета точка към скромния си актив. В коментар, направен часове преди началния съдийски сигнал на „Олд Трафорд“, Бът изрази твърдото си убеждение, че проблемите на Манчестър Юнайтед не могат да бъдат решени за една нощ.

„За мен фундаменталният проблем е, че в момента клубът е прогнил от основи“, заяви Бът. „Дори да върнете сър Алекс Фъргюсън в най-добрите му години, той няма да може да обърне нещата веднага, пак ще е нужно време. Ако сложите там Пеп Гуардиола или Юрген Клоп, също няма да се получи. В крайна сметка мисля, че играчите, които купуваме, и тези, които можем да си позволим, не са на нивото, което имахме преди. Така че трябва да приемем факта, че ще са нужни между пет и осем години, за да се върне клубът до позиция, в която да се бори за титлата във Висшата лига.“

Манчестър Юнайтед не е печелил титлата в Премиър лийг от напускането на Фъргюсън преди близо 13 години, като голяма част от проблемите през този период се приписват на собствеността на семейство Глейзър и на вътрешни неуредици в йерархията на клуба.

Предизвикателствата в клуба обаче не бяха лесно преодолени и след пристигането на новия миноритарен собственик сър Джим Ратклиф, който пое контрола върху футболните операции с влизането си в клуба през февруари 2024 г.

Аморим, назначен от новото ръководство миналия ноември след катастрофалните последни месеци на бившия мениджър Ерик тен Хаг в началото на сезон 2024-25, досега изпитва трудности да промени съдбата на клуба от треньорската скамейка. Манчестър Юнайтед завърши на разочароващото 15-о място във Висшата лига в края на миналата кампания и приключи сезона без трофей, след като загуби титлата си в Лига Европа от друг гранд от елита – Тотнъм.

Губейки точки у дома обаче, Манчестър Юнайтед пропусна възможността да изпревари Челси за петото място и временно да се изравни по точки с четвъртия Ливърпул преди срещата му с Лийдс в първия ден на новата година.

