Росен Божинов: Имам възможността и качествата да играя на по-високо ниво от Белгия

Росен Божинов е едно от най-ярките млади имена в българския футбол. На 20 години той вече е титуляр в Роял Антверп и е национал на България, а пътят му до чужбина мина през отборите на ЦСКА и ЦСКА 1948. В поредицата „Гостът на Sportal.bg” той разказва как преминава адаптацията в Белгия, трудностите и успехите, както и целите си за бъдещето.

„Завършихме сезона здрави и се прибрах за лека почивка. Като цяло мога да кажа, че моята 2025 година беше доста позитивна и успешна, защото записах доста мачове, както и дебют с националния отбор на България. Удовлетворен съм от събитията, които ми се случиха тази година. В началото тръгнахме не лошо, имахме опитни футболисти, но после имахме контузени и леко ни спадна играта. Радвам се, че успяхме да преодолеем тези загуби и успяхме да се преборим, имаме нов треньор, доста добре ни тръгнаха нещата с него от 15 точки в последните мачове спечелихме 13. Надявам се след зимната пауза да се върнем с нови сили и да се преборим за челните позиции. Първата година имаше период на адаптация, който беше малко по-труден за мен. Далеч от близките, от приятелите, нова култура. Но много бързо се адаптирах започнах да говоря леко техния език и успях да вляза в колектива на отбора. Като цяло това беше идеята на Роял, да ме подготвят за тази позиция, когато се учиш от такъв футболист, като Тоби Айдервелд винаги можеш да научиш много нещата. Със сигурност си поставяме за цел Купата, защото това е краткия път към Европа. Не трябва да подценяваме никой особено за Купата, защото нямаме право на грешки и мисля че можем да преминем през всеки“, завърши той относно първия полусезон, който направи в Белгия тази година.

Божинов и Антверп с нова победа

Божинов се върна назад към дебюта си като титуляр в българското първенство с екипа на ЦСКА срещу Лудогорец, последвалият трансфер в ЦСКА 1948. Защитникът сподели и къде иска да завърши кариерата си, както и в кой българския тим никога не би играл.

„Със сигурност не бях готов за дебюта, бях на 16 години тогава, но много се радвам, че точно в такъв мач ме пусна треньорът. След това ми беше много тежко. Мислех, че нещата няма да се получат, че няма да играя на футбол на високо ниво. В крайна сметка си казах, че това е един доста добър опит и е стъпало върху, което трябва да надградя, за да мога да израстна като футболист и човек. Даже съм благодарен на господ, че така се случи, за да мога да съм днес тук, където съм. От ЦСКА 1948 ми предложиха по-добра визия за работа, за да мога да натрупвам повече мачове и да се развивам. Не съжалявам за всичко, което съм направил. Когато си футболист трябва да гледаш за развитието си на терена и да мислиш за бъдещето. Не бих направил трансфер в Левски, нямам нищо против отбора, но аз лично съм армеец от малък и не мога да предам отбора си. Със сигурност към края на кариерата си бих се върнал да играя за ЦСКА, бих искал да завърша кариерата си там, на „Армията“. В момента обаче мисля че имам възможността и качествата да играя на по-високо ниво дори от Белгия. Ще направя всичко възможно да играя възможно най-високият футбол, пък ще видим какво ще стане в бъдеще. Не мисля за трансфери в момента. Следващата цел е да играем в Европа и да запиша възможно най-много мачове“, разкри защитникът.

Росен Божинов имаше не лекият, но запомнящ се дебют за мъжкия отбор на България срещу Испания, като футболистът говори за бързия си преход от младежите и работата с Александър Димитров.

„Нещата се развиха много бързо, направих няколко мача с младежкия отбор, но мисля, че вече съм готов футболист за първия отбор и вече се виждам, като основна фигура в първия отбор. Защото Алекс Колев е там, Кирил Десподов много ми помага също. Това са хора, които ме бутат напред и се чувствам като част от тях. Със сигурност е плюс, че познавам Александър Димитров още от младежите, защото знам методиката на работа на старши треньора, знам как работи. Мисля че в бъдеще ако продължавам да играя така, можем да работим доста добре. Срещу Испания нямаш честта да играеш всеки ден, по-силни бяха от нас, видя се на терена. Извлякохме позитивите от мача, също и негативите, завърши националът.

Най-тежкия период в Белгия за Росен Божинов, моментът, в който футболът му е дал повече от победа, както и неговите пожелания за новата година – можете да видите във видеото.