Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Годината на ЦСКА – обзорът на Sportal.bg

Годината на ЦСКА – обзорът на Sportal.bg

  • 31 дек 2025 | 08:00
  • 3108
  • 7

Журналистите от Sportal.bg Ясен Тошев и Филип Друмчев обсъдиха отиващата си 2025 година за ЦСКА. Двамата споделиха мнението си по основните събития, свързани с "армейците".

Само от ЦСКА питали за Соле, "червените" близо до подписа на звездата на Славия
Само от ЦСКА питали за Соле, "червените" близо до подписа на звездата на Славия

В анализа стана дума за периода на Александър Томаш начело на 31-кратните шампиони, както и за последвалия тежък фалстарт с Душан Керкез. В обзора се обърна внимание на работата на Христо Янев, както и на милионите, които собственикът на ЦСКА инвестира в базата в Панчарево, базата за ДЮШ и стадиона в Борисовата градина.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

ЦСКА прати крило в бившия му клуб

ЦСКА прати крило в бившия му клуб

  • 31 дек 2025 | 02:02
  • 15202
  • 3
Митов не помогна на Абърдийн, Селтик пак стъпи накриво

Митов не помогна на Абърдийн, Селтик пак стъпи накриво

  • 31 дек 2025 | 00:32
  • 1400
  • 0
Феновете на ПАОК избраха гола на Десподов срещу Лудогорец за номер 1 през декември

Феновете на ПАОК избраха гола на Десподов срещу Лудогорец за номер 1 през декември

  • 30 дек 2025 | 21:38
  • 2845
  • 2
Последният в efbet Лига се раздели с трима футболисти

Последният в efbet Лига се раздели с трима футболисти

  • 30 дек 2025 | 19:32
  • 3381
  • 1
Монтана обяви раздяла със защитник

Монтана обяви раздяла със защитник

  • 30 дек 2025 | 18:31
  • 1934
  • 0
Официално: топ богаташ и акционер в Ювентус представи Мартин Георгиев в АЕК, пусна си снимка с него

Официално: топ богаташ и акционер в Ювентус представи Мартин Георгиев в АЕК, пусна си снимка с него

  • 30 дек 2025 | 18:12
  • 15329
  • 23
Виж всички

Водещи Новини

Годината на Левски – обзорът на Sportal.bg

Годината на Левски – обзорът на Sportal.bg

  • 31 дек 2025 | 08:00
  • 1803
  • 3
Росен Божинов: Имам възможността и качествата да играя на по-високо ниво от Белгия

Росен Божинов: Имам възможността и качествата да играя на по-високо ниво от Белгия

  • 31 дек 2025 | 09:00
  • 587
  • 0
ЦСКА прати крило в бившия му клуб

ЦСКА прати крило в бившия му клуб

  • 31 дек 2025 | 02:02
  • 15202
  • 3
Арсенал показа различно лице след почивката и унижи Астън Вила с шампионска игра

Арсенал показа различно лице след почивката и унижи Астън Вила с шампионска игра

  • 31 дек 2025 | 00:13
  • 32824
  • 135
Комедия от грешки на "Стамфорд Бридж" и нов провал за Челси

Комедия от грешки на "Стамфорд Бридж" и нов провал за Челси

  • 30 дек 2025 | 23:33
  • 24206
  • 26