Годината на ЦСКА – обзорът на Sportal.bg

Журналистите от Sportal.bg Ясен Тошев и Филип Друмчев обсъдиха отиващата си 2025 година за ЦСКА. Двамата споделиха мнението си по основните събития, свързани с "армейците".

В анализа стана дума за периода на Александър Томаш начело на 31-кратните шампиони, както и за последвалия тежък фалстарт с Душан Керкез. В обзора се обърна внимание на работата на Христо Янев, както и на милионите, които собственикът на ЦСКА инвестира в базата в Панчарево, базата за ДЮШ и стадиона в Борисовата градина.