Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ювентус
  3. В Ювентус са впечатлени от Спалети, опитват се да го обвържат дългосрочно

В Ювентус са впечатлени от Спалети, опитват се да го обвържат дългосрочно

  • 31 дек 2025 | 13:13
  • 411
  • 0

Ръководството на Ювентус е изключително доволно от работата на Лучано Спалети и вече обмисля да му предложи дългосрочно подновяване на договора, въпреки че треньорът пристигна съвсем наскоро. Настоящият контракт на Спалети е до юни, като включва клауза за автоматично удължаване при класиране за Шампионската лига.

Ювентус има желание да привлече трима играчи през януари
Ювентус има желание да привлече трима играчи през януари

Въпреки това, според информация на "Гадзета дело Спорт, "бианконерите" предпочитат да изпреварят събитията и да си осигурят оставането на наставника. За краткия си период на работа в тима Спалети е донесъл видима промяна в увереността и посоката на развитие на отбора. Шефовете на тима са също толкова впечатлени от авторитета, яснотата и обновените амбиции, които той е вдъхнал на състава. В клуба смятат опита му за решаващ в този деликатен преходен етап.

Отношенията между Спалети и ръководството се описват като изключително позитивни, с пълно съгласие по спортните приоритети и финансовите реалности. В Ювентус вярват, че стабилността на треньорската скамейка ще изпрати важен сигнал към съблекалнята, особено към изгряващи таланти като Кенан Йълдъз.

Ръководството на Ювентус ще вдигне още офертата към Йълдъз
Ръководството на Ювентус ще вдигне още офертата към Йълдъз

На ръководно ниво вече е обсъждано ново споразумение до 2028 г., като Дамиен Комоли е отворен за започване на официални преговори след края на основната фаза на Шампионската лига. Макар Спалети да остава съсредоточен върху ежедневната си работа, от Ювентус искат да избегнат всякаква несигурност и да действат решително, за да подсигурят бъдещето му.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Емблематичен футболист на Ман Юнайтед: Сър Алекс, Гуардиола и Клоп не могат да оправят клуба в момента

Емблематичен футболист на Ман Юнайтед: Сър Алекс, Гуардиола и Клоп не могат да оправят клуба в момента

  • 31 дек 2025 | 13:40
  • 285
  • 0
Модрич: Видях Моуриньо да кара Кристиано Роналдо да плаче в съблекалнята

Модрич: Видях Моуриньо да кара Кристиано Роналдо да плаче в съблекалнята

  • 31 дек 2025 | 13:11
  • 1316
  • 0
Шеф на Наполи: Хойлунд има решаващ принос, оставането му е само формалност

Шеф на Наполи: Хойлунд има решаващ принос, оставането му е само формалност

  • 31 дек 2025 | 12:40
  • 752
  • 0
Гари Невил с яростна критика към Аморим след равенството срещу Уулвс

Гари Невил с яростна критика към Аморим след равенството срещу Уулвс

  • 31 дек 2025 | 12:19
  • 2440
  • 4
Де ла Фуенте: Ще се борим за световната титла, дано Родри и Карвахал са здрави

Де ла Фуенте: Ще се борим за световната титла, дано Родри и Карвахал са здрави

  • 31 дек 2025 | 11:15
  • 778
  • 0
Емилиано Мартинес влезе в конфликт с феновете на Арсенал и констатира: Лакътят е позволен

Емилиано Мартинес влезе в конфликт с феновете на Арсенал и констатира: Лакътят е позволен

  • 31 дек 2025 | 10:42
  • 6835
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Годината на Левски – сега ли е моментът за "синя" титла"?

Годината на Левски – сега ли е моментът за "синя" титла"?

  • 31 дек 2025 | 08:00
  • 5464
  • 50
Годината на ЦСКА – сериозни инвестиции и много по-големи цели

Годината на ЦСКА – сериозни инвестиции и много по-големи цели

  • 31 дек 2025 | 08:00
  • 6634
  • 62
Росен Божинов: Имам възможността и качествата да играя на по-високо ниво от Белгия

Росен Божинов: Имам възможността и качествата да играя на по-високо ниво от Белгия

  • 31 дек 2025 | 09:00
  • 5199
  • 5
Орела приключи с Добруджа в последния ден на годината

Орела приключи с Добруджа в последния ден на годината

  • 31 дек 2025 | 11:40
  • 4236
  • 12
ЦСКА прати крило в бившия му клуб

ЦСКА прати крило в бившия му клуб

  • 31 дек 2025 | 02:02
  • 25786
  • 6
Ман Юнайтед отново разочарова на "Олд Трафорд" с реми срещу слабака Уулвърхамптън

Ман Юнайтед отново разочарова на "Олд Трафорд" с реми срещу слабака Уулвърхамптън

  • 31 дек 2025 | 00:10
  • 29068
  • 45