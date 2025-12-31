В Ювентус са впечатлени от Спалети, опитват се да го обвържат дългосрочно

Ръководството на Ювентус е изключително доволно от работата на Лучано Спалети и вече обмисля да му предложи дългосрочно подновяване на договора, въпреки че треньорът пристигна съвсем наскоро. Настоящият контракт на Спалети е до юни, като включва клауза за автоматично удължаване при класиране за Шампионската лига.

Ювентус има желание да привлече трима играчи през януари

Въпреки това, според информация на "Гадзета дело Спорт, "бианконерите" предпочитат да изпреварят събитията и да си осигурят оставането на наставника. За краткия си период на работа в тима Спалети е донесъл видима промяна в увереността и посоката на развитие на отбора. Шефовете на тима са също толкова впечатлени от авторитета, яснотата и обновените амбиции, които той е вдъхнал на състава. В клуба смятат опита му за решаващ в този деликатен преходен етап.

Отношенията между Спалети и ръководството се описват като изключително позитивни, с пълно съгласие по спортните приоритети и финансовите реалности. В Ювентус вярват, че стабилността на треньорската скамейка ще изпрати важен сигнал към съблекалнята, особено към изгряващи таланти като Кенан Йълдъз.

Ръководството на Ювентус ще вдигне още офертата към Йълдъз

На ръководно ниво вече е обсъждано ново споразумение до 2028 г., като Дамиен Комоли е отворен за започване на официални преговори след края на основната фаза на Шампионската лига. Макар Спалети да остава съсредоточен върху ежедневната си работа, от Ювентус искат да избегнат всякаква несигурност и да действат решително, за да подсигурят бъдещето му.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages