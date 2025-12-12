Хеттрик на Талиска и ранен червен картон вдъхновиха Фенербахче за гръмка победа в Норвегия

Фенербахче записа гръмка победа с 4:0 над Бран в Норвегия в мач от 6-тия кръг на основната фаза на Лига Европа. Керем Актюркоглу откри рано в 5-ата минута, а след това за истанбулския гранд се развихри бразилецът Андерсон Талиска, който отбеляза хеттрик (36‘, 44‘, 65‘). Важно е да се отбележи също, че турците играха почти цял мач с човек повече заради директния червен картон на Елвинд Хеланд в 18-ата минута.

Така Фенербахче няма загуба в последните 5 мача в турнира и с 11 точки се изкачи на 12-а позиция в класирането. За Бран пък това бе първо поражение в последните 5 двубоя, като норвежците заемат 22-о място.

Фенербахче откри още в 5-ата минута, когато Керем Актюркоглу получи добро подаване от Нене Доржелес и технично прехвърли стража на Бран Матиас Дингеланд – 0:1. Ключовият момент в срещата настъпи тринадесет минути по-късно, когато бранителят на норвежците Елвинд Хеланд фаулира откъсващия се Юсеф Ен-Несири и бе изгонен с директен червен картон. Оттам нататък турците бяха улеснени от численото си предимство и головете във вратата на Бран заваляха, като Андерсон Талиска вкара хеттрик. Първо в 36-ата минута бразилецът овладя центриране от корнер и от малкото наказателно поле направи 0:2. Минута преди края на първата част пък Талиска получи топката от Арчи Браун, спря си я с гърди и с левия крак отново простреля Дингеланд – 0:3.

През втората част мачът като цяло се доиграваше, но имаше време и за третото попадение на бразилеца. То дойде в 65-ата минута, когато Талиска засече центриране отляво на току-що влезлия Левент Мерджан и с глава заби топката за крайното 0:4 за Фенербахче.

Снимки: Imago