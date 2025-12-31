Де ла Фуенте: Ще се борим за световната титла, дано Родри и Карвахал са здрави

Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте изпрати годината с ексклузивно интервю за AS, в което отправи силни послания: „Дано Господ е милостив и Карвахал и Родриго стигнат до Световното първенство“; „Ламин избра националния отбор, защото е и се чувства испанец“...

Де ла Фуенте (роден на 21 юни 1961 г. в Аро, Ла Риоха) направи равносметка на изминаващата година и сподели мечтите си за следващата. Предстои важен момент за него и за националния отбор, който е сред фаворитите за спечелване на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада. Европейският шампион се стреми да повтори успехите на Испания, водена от Луис Арагонес и Висенте дел Боске, в незабравимия цикъл между 2008 и 2012 г.

Да започнем с най-актуалното: Какво ви притеснява в отборите на Кабо Верде, Саудитска Арабия и Уругвай?

- Все още има време и сме във фаза на събиране на информация за съперниците. Но нашата цел не е просто да преминем груповата фаза, а да вървим стъпка по стъпка до финала. А това означава да се изправим срещу най-силните противници. Това, че сме в по-достъпна група, само ни отваря вратите към по-сериозни предизвикателства. Но искам да припомня, че Саудитска Арабия победи Аржентина на последното Световно първенство, а Уругвай е част от историята на футбола.

Предполагам, че целта е първото място, защото евентуален провал носи риск от елиминация срещу Аржентина още в първия кръг, при това адаптирани към жегата и влажността в Маями.

- Основната ни идея е винаги да побеждаваме, но схемата на елиминациите никога не е сигурна. Не мисля за това, а за факта, че за да стигнем до финала, ще трябва да изиграем много трудни мачове срещу най-добрите в света.

Все пак ще усетим малко от аржентинския дух, тъй като начело на Уругвай е Биелса, един от вашите ментори.

- Уругвай е много конкурентен отбор със страхотни играчи. Ръководи се отлично. Аз съм голям почитател на Биелса.

Като споменахме Аржентина, това ще бъде следващият съперник на Испания във „Финалисима“. Този мач ли ще даде реална представа за възможностите на отбора за Световното първенство?

- Искам да изиграем този мач заради значението на двубой между европейския и южноамериканския шампион, както и заради възможността да се изправим срещу съперник като Аржентина. Отвъд тестването на потенциала на двата отбора, мен ме интересува да играем още един финал и да имаме шанс да спечелим още един трофей.

Меси все още ли всява респект, или вече не е същият?

- Меси е от онези играчи, които никога не би трябвало да свършват. Същото важи и за Кристиано Роналдо. Те са фантастични. Каквато и да е формата на Меси за „Финалисима“ или на Световното, той е от играчите, които могат да направят разликата с един-единствен детайл. Затова изпитвам пълно уважение и възхищение към кариерата на Лео и към това, което му предстои.

Наскоро възникна напрежение около повиквателната на Ламин Ямал, което предизвика недоволството на Флик. Сега обаче той ви моли да повикате Балде. Какво мислите?

- Разбирам ролята, която всеки от нас има, и че ще защитаваме своите интереси. Разбирам неговата позиция, както и той със сигурност разбира моята, защото все пак е бил селекционер на своята страна - Германия. Аз се фокусирам върху моята отговорност – да бъда селекционер на Испания, а това означава да събера най-добрите, които да представят страната ни. Само този аргумент оправдава всяко наше решение. Искам да подчертая, че ние се грижим за здравето на играчите, това е приоритет и можем да го докажем. Когато сме имали и най-малкото съмнение за Ламин, или за който и да е друг, той не е играл и се е връщал в клуба си. Съвестта ми е чиста.

На левия фланг на защитата разчитате на Кукурея и Грималдо, но сега Барса настоява за Балде, а Мадрид – за Карерас. Как управлявате тази ситуация?

- Всички клубове, без изключение, са щастливи, когато техните футболисти идват в националния отбор. Също така не познавам играч, който да не иска да дойде. Това е нормално, защото повишава стойността както на клуба, така и на играча. Националният отбор е медийна витрина, която ти дава световно признание. Въпреки това, аз съм напълно безразличен към коментарите. Нашите решения са независими и викам тези, които смятам за най-добри. Балде вече е бил с мен, а Карерас все още не, но е бил национал в юношеските формации. И двамата са в нашия разширен списък и се справят много добре, но докато смятам, че има други, които са в по-добра форма, те ще продължат да идват.

Любопитно е изобилието от леви бекове и недостигът на десни. При отсъствието на Карвахал, освен Педро Поро, се наложи да използвате Маркос Йоренте, за да запълните позицията. Ще стигне ли Карвахал до Световното?

- Дано Господ е милостив и Дани Карвахал бъде на Световното първенство. Говоря с него и той ми казва, че възстановяването му върви добре. Остават още много месеци, но присъствието на Карвахал на Мондиала би било най-добрата новина за него и за националния отбор.

Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте коментира състоянието на ключови играчи и плановете си за предстоящото Световно първенство, като засегна темите за контузиите, конкуренцията за места и тактическите варианти в атака.

„Ще видим как ще се развият нещата с Карвахал, защото той е изключително важен играч за нас. Но Педро Поро също е в страхотна форма, както и Маркос Йоренте. В отбора до 21 години също има много добри футболисти като Алекс Хименес, Иван Фреснеда, Ерик Гарсия, който играе много добре в Барса и може да покрива няколко позиции... Но ще видим какво ще се случи. Защото, дано да греша, но със сигурност ще има и други отсъстващи поради контузии.“

Запитан дали казаното за Карвахал важи и за Родриго, треньорът отговори утвърдително: „Разбира се. Дано да е с нас на Световното. Възстановява се добре, с повече време и спокойствие. Нито клубът му бърза, нито ние. Важното е да се възстанови напълно и да бъде в добро състояние през юни.“

Относно вратарския пост и призивите за включването на Жоан Агрсия Де ла Фуенте подчерта голямата конкуренция: „Има искания за всички позиции... Разполагаме с петима или шестима от най-добрите вратари в света. Никой не говори за Роберт Санчес или за Лео Роман. Имаме наистина много добри вратари, сред най-добрите в света... и разбира се, Жоан Гарсия също е сред тях. В момента залагаме на Унай, Давид Рая и Ремиро, но ще видим какво ще се случи до юни. Тогава ще вземем решения, които може да се харесат повече или по-малко, но за мен те ще бъдат най-добрите.“

На въпрос дали групата от 26 играчи е почти ясна, съставена от тези, които са извоювали класирането, селекционерът потвърди: „Точно така. Лошата новина щеше да е, ако нямах ясен списък. Имаме много солидна основа от 25-26 играчи, които могат да попаднат в състава. Дори 30. Следим по трима-четирима играчи на позиция всяка седмица, което прави около 45 футболисти. Но списъкът ще бъде от 26.“

Въпреки че отборът е европейски шампион, изглежда, че търсенето на типичен централен нападател продължава. „Зависи от стила, от идеята, която имаме. Не харесвам концепцията за „фалшива деветка“, защото ние винаги играем с централен нападател. Но има различни модели. Има класически №9, който фиксира защитата и играе с гръб към вратата, има такива, които играят между линиите или се изтеглят по фланговете... Зависи от всеки мач, от всеки съперник. Избираме един или друг тип нападател според нуждите. За момента сме много доволни от това, с което разполагаме – Оярсабал, Феран, Саму, Борха или Айосе. В отбора до 21 години също има много добри играчи с различен профил. Алтернативите, които имаме, обогатяват играта на отбора.“

Де ла Фуенте не пропусна да коментира и ситуацията с Алваро Мората: „Алваро е контузен и ще отсъства няколко месеца. Ще видим как ще бъде до март. Но Мората, и не го казвам, за да галя нечие ухо, е много важен за нас. Той е играч, който в група от 26 души, събрани за 45 дни, допринася истински. И това също е важно. Но, разбира се, без да омаловажавам това, което прави на терена. Мората премина през период, в който му беше по-трудно да вкарва голове, но съм сигурен, че щом влезе в серия, всичко ще е различно. Той е играч, който се нуждае от увереност и сигурност. И Сеск Фабрегас му я дава. Сменяше често отборите през последните години и може би се нуждае от стабилност. Но щом я възвърне, ще бъде много важен за нас.“

Най-голямото притеснение за треньора е всички, особено Ламин и Нико, да достигнат върхова форма за Световното. „Изглежда, че лечението на Нико върви добре, за което се радвам. Вече виждаме, че навлиза в ритъм и съм сигурен, че до Световното ще е добре. Повечето ще искат да са в добра форма за този форум, без да омаловажават ангажиментите си към клубовете, разбира се. Сигурен съм, че всички футболисти ще искат да са силни за Световното, и виждам, че тези случаи вече са на нивото отпреди проблемите си.“

Тяхната роля е жизненоважна, тъй като успехът на Европейското първенство до голяма степен се дължеше на играта по фланговете. „Вярвам, че всички ще пристигнат в перфектно състояние за Световното, но няма съмнение, че говорим за едни от най-добрите в света. Имахме шестима играчи от националния отбор в идеалния тим на Европейското... Разбира се, че не искаме да губим толкова важни футболисти, но имаме ресурси, ако се случи нещо нежелано. Имаме и други много добри крила с подобен профил.“

Накрая, Де ла Фуенте изрази спокойствие от факта, че отборът е печелил мачове и без някои от звездите си: „Да, така е, а тук никой нищо не подарява.“

Тези мачове донесоха спокойствие на всички в Испания, защото видяхме, че разполагаме с резервни футболисти от световна класа. За съжаление, понякога тези възможности идват заради контузии на съотборници, както стана сега. Но се видя, че имаме решения.

Друго притеснение са пътуванията, но разстоянията са сходни от всички възможни бази в Испания. В крайна сметка, къде ще се установи националният отбор? Изглежда, че Атланта е избраното място, нали?

– Да, такава е идеята. Ще бъдем близо до град Атланта. А разстоянията са такива, каквито са, защото там е нормално да имаш три-четири часа полет, както ще се случи, когато отидем в Гуадалахара, за да играем срещу Уругвай. В Атланта ще играем на покрит стадион, а опитът ми от Олимпийските игри в Япония показва, че външните условия на жега и влажност може да не отговарят на тези на терена. Там, благодарение на покрива, се играе при 20 градуса и чудесни условия.

Какво означава за вас, че отборът ви подобри рекорда за най-дълга серия без допуснат гол на славната Испания от цикъла 2008-2012 г., спечелила две европейски и една световна титла?

– Това подчертава страхотната работа на група изключителни играчи, но ни остава да спечелим Световно първенство. Това поколение обаче е в състояние да се бори за следващото – в САЩ, Мексико и Канада, както го направи поколението от цикъла 2008-2012 г. Толкова много мачове без загуба показват, че се върши добра работа, която оценява усилията на всички.

А фактът, че Испания е националният отбор с най-висока пазарна стойност в света? Стойност, която вие все още нямате, въпреки постиженията си...

– За мен е чест и гордост да бъда селекционер на страната си. Чувствам се щастлив и нищо не може да ми донесе повече удовлетворение и признание от това да бъда треньор на Испания, дори и парите. Това, че сега сме номер 1 в ранглистата на ФИФА, е нещо, което не се беше случвало от 2014 г. Когато пристигнах, бяхме десети и за мен това е много важно. Що се отнася до пазарната стойност на националния отбор – фантастично, защото това генерира приходи, които се отразяват на детско-юношеския футбол. Така че тези приходи са добре дошли.

Искрено, вярвате ли, че можем да бъдем световни шампиони следващото лято?

– Отговарям на въпроса категорично: Да, можем да бъдем световни шампиони. Можем и ще се борим за това. Но има и други национални отбори, които ще се опитат. Нито един от силните няма да остане извън сметките, като Бразилия, Аржентина, Германия, Франция, Португалия или Мароко. Не е имало друго Световно първенство с толкова широк кръг от добри кандидати, колкото ще има на следващото. А има и екзотични страни, които ще покажат напредъка си, като Кабо Верде.

Споменахте Мароко в групата на фаворитите, а не толкова отдавна никой не ги слагаше в сметките...

– Те имат страхотен отбор, а освен това станаха световни шампиони до 20 години. Техните играчи са в най-добрите лиги, с великолепни футболисти.

Представяте ли си, ако имаха и Ламин?

– Ламин избра Испания и за нас това беше страхотно решение. Трябва да го уважаваме, както и да не отдаваме прекалено голямо значение на тези, които решават да играят за друга страна. Но Ламин избра да играе за Испания, защото се чувства испанец, и това е най-добрата новина за нас.

Какво мислите за Чаби Алонсо в Реал Мадрид, това ли е самотата и уязвимостта на треньора?

– Не ме изненадва, защото това е законът на живота. Когато резултатите не идват, винаги под въпрос е треньорът, който е пръв на мушката. Но също така е приятно, когато нещата вървят добре и говорят за теб, идват ласкателствата и всичко останало. Затова е важно да се поддържа баланс. Нито да се възгордяваш при победите, нито да потъваш в най-дълбоката дупка при загуба. Въпросът е да се запази равновесие. Трябва да знаеш, че ако нещата вървят добре, ще искат да те издигнат на пиедестал, а ако вървят зле – да те пратят вдън земя.

Знаете, че ако Испания спечели Световното първенство, ще ви направят маркиз...

– (Смее се) Е, това, което ме прави щастлив, е да виждам хората въодушевени и доволни от националния отбор. Това е отвъд признанията и титлите. Не искам да се състезавам с моя уважаван приятел Висенте дел Боске. Бих искал да променим нагласата, че това Испания да е страна на клубове не изключва националния отбор. Трябва да усещаме отбора на страната си, без комплекси и с естественост. Трябва да водим кампания за това и да продължаваме. Всички имаме своето сърце и своя отбор, но имаме и отбора на всички, а това е националният отбор.