Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Панатинайкос
  3. Десет от Виктория оцеляха срещу Панатинайкос

Десет от Виктория оцеляха срещу Панатинайкос

  • 12 дек 2025 | 01:16
  • 118
  • 0

Отборите на Панатинайкос и Виктория (Пилзен) направиха нулево равенство в среща от шестия кръг на основната схема в Лига Европа.

С точката и двата тима се позиционираха в горната половина на таблицата с по 10 точки и места в топ 24.

Все пак остава и теоретичният шанс за финиширане сред първите осем позиции, които дават право на участие директно на 1/8-финалите.

Лига Европа сложи край на 2025 г. с резултатна вечер и голяма надежда за българския футбол
Лига Европа сложи край на 2025 г. с резултатна вечер и голяма надежда за българския футбол

Чехите преживяха болезнен удар през първото полувреме, след като в 32-рата минута останаха с човек по-малко. Това стана факт след двата жълти картона на Вацлав Йемелка, който още с първото си официално предупреждение изгоря за първия европейски мач на Виктория през 2026 г. заради натрупване на картони.

Играчите от Централна Европа обаче отказаха да се пропукат в свирепата атмосфера на Олимпийския стадион в Атина пред 17 хиляди настървени гръцки фенове и продължиха да играят остро. Това им коства още една свидна жертва и десетина минути преди края на редовното време Самсън Дуех получи жълт картон, който и него извади от строя за следващия европейски мач. Въпреки тези неща “детелините” така и не стигнаха до гол и съперниците поделиха точките.

През 2026 г. предстоят по още два мача от основната схема на Лига Европа, като те ще се изиграят на 22-ри и 29-и януари. В тях Панатинайкос ще срещне все още непобедения Ференцварош и Рома. Виктория (Пилзен) от своя страна ще има също две много сериозни предизвикателства в лицето на Порто и Базел.

Снимка: FC Viktoria Plzeň// Facebook

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Завършиха мачовете в Лигата на конференциите

Завършиха мачовете в Лигата на конференциите

  • 11 дек 2025 | 23:59
  • 6961
  • 0
Лига Европа сложи край на 2025 г. с резултатна вечер и голяма надежда за българския футбол

Лига Европа сложи край на 2025 г. с резултатна вечер и голяма надежда за българския футбол

  • 12 дек 2025 | 00:14
  • 13903
  • 2
Хърватският национален вратар отказал да пази за Жирона заради ... Мондиал 2026

Хърватският национален вратар отказал да пази за Жирона заради ... Мондиал 2026

  • 11 дек 2025 | 19:14
  • 2617
  • 1
Хари Кейн ще откаже апетитите на Барслеона и ще остане в Байерн

Хари Кейн ще откаже апетитите на Барслеона и ще остане в Байерн

  • 11 дек 2025 | 19:12
  • 4011
  • 191
Зимбабве без двама основни футболисти на Купата на африканските нации

Зимбабве без двама основни футболисти на Купата на африканските нации

  • 11 дек 2025 | 18:42
  • 1317
  • 0
Контузеният Хакими попадна в състава на Мароко

Контузеният Хакими попадна в състава на Мароко

  • 11 дек 2025 | 18:28
  • 746
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец изпусна победата след гигантски сблъсък в ЛЕ, Десподов блести, а Недялков с кошмарен мач

Лудогорец изпусна победата след гигантски сблъсък в ЛЕ, Десподов блести, а Недялков с кошмарен мач

  • 11 дек 2025 | 21:44
  • 60452
  • 218
Левски е на четвъртфинал след безметежна вечер на "Герена" за край на 2025-а

Левски е на четвъртфинал след безметежна вечер на "Герена" за край на 2025-а

  • 11 дек 2025 | 19:04
  • 70846
  • 157
Асен Митков с изявление след грозните атаки към него

Асен Митков с изявление след грозните атаки към него

  • 11 дек 2025 | 22:59
  • 5479
  • 5
Веласкес: Каквото трябваше, свършихме го! Във футбола две плюс две не прави четири

Веласкес: Каквото трябваше, свършихме го! Във футбола две плюс две не прави четири

  • 11 дек 2025 | 19:47
  • 11717
  • 11
Кубрат Пулев е с над 10 килограма по-тежък от Гасиев

Кубрат Пулев е с над 10 килограма по-тежък от Гасиев

  • 11 дек 2025 | 19:15
  • 14353
  • 25
Слот и Салах ще имат ключов разговор в следващите 48 часа, пет клуба имат интерес към египтянина

Слот и Салах ще имат ключов разговор в следващите 48 часа, пет клуба имат интерес към египтянина

  • 11 дек 2025 | 13:53
  • 23840
  • 22