Десет от Виктория оцеляха срещу Панатинайкос

Отборите на Панатинайкос и Виктория (Пилзен) направиха нулево равенство в среща от шестия кръг на основната схема в Лига Европа.

С точката и двата тима се позиционираха в горната половина на таблицата с по 10 точки и места в топ 24.

Все пак остава и теоретичният шанс за финиширане сред първите осем позиции, които дават право на участие директно на 1/8-финалите.

Чехите преживяха болезнен удар през първото полувреме, след като в 32-рата минута останаха с човек по-малко. Това стана факт след двата жълти картона на Вацлав Йемелка, който още с първото си официално предупреждение изгоря за първия европейски мач на Виктория през 2026 г. заради натрупване на картони.

Играчите от Централна Европа обаче отказаха да се пропукат в свирепата атмосфера на Олимпийския стадион в Атина пред 17 хиляди настървени гръцки фенове и продължиха да играят остро. Това им коства още една свидна жертва и десетина минути преди края на редовното време Самсън Дуех получи жълт картон, който и него извади от строя за следващия европейски мач. Въпреки тези неща “детелините” така и не стигнаха до гол и съперниците поделиха точките.

През 2026 г. предстоят по още два мача от основната схема на Лига Европа, като те ще се изиграят на 22-ри и 29-и януари. В тях Панатинайкос ще срещне все още непобедения Ференцварош и Рома. Виктория (Пилзен) от своя страна ще има също две много сериозни предизвикателства в лицето на Порто и Базел.



Снимка: FC Viktoria Plzeň// Facebook