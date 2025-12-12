Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Болоня
  3. Бернардески вдъхнови Болоня за обрат във Виго

Бернардески вдъхнови Болоня за обрат във Виго

  • 12 дек 2025 | 00:36
Болоня постигна обрат и стигна до победа с 2:1 при гостуването си на Селта в среща от шестия кръг на Лига Европа. Италианците вече имат 11 точки и са 13-ти в класирането, като имат шансове и за директно класиране за осминафиналите. Тимът от Виго е с девет точки след втората си поредна загуба в турнира, като предишната бе от Лудогорец.

Болоня имаше предимство в голяма част от първото полувреме. Те владееха топката в големи периоди, но защитата на съперника не позволи да се стигне до сериозни опасности пред вратата на домакините. Въпреки по-добрата игра на гостите, Селта поведе в 17-ата минута. Тогава Сведберг проби отлично и намери Браян Сарагоса, който откри резултата.

Под дъжда в Галисия Федерико Бернандески бе в основата на обрата на италианците. След час игра той намери Побега, който се разписа, но попадението бе отменено поради засада. Малко по-късно Болоня получи дузпа, която Бернардески реализира. Попадението даде нов импулс на гостите и те тръгнаха в търсене на нов гол. Той дойде в 75-ата минута, а негов автор отново бе Бернардески. Селта нямаше сили да отговори и не създаде сериозни проблеми на италианците до края.

Снимки: Imago

