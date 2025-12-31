В Италия: Рома мечтае да си върне Салах

Рома планира да използва януарския трансферен прозорец по начин, който да увеличи сериозно шансовете на отбора за класиране в зона "Шампионска лига". Според "Ла Република" клубното ръководство има мечта да върне в клуба Мохамед Салах. Голмайсторът на Ливърпул имаше разрив с мениджъра Арне Слот непосредствено преди началото на Купата на африканските нации, което породи слуховете, че през януари египтянинът може да бъде трансфериран.

Салах игра за Рома между 2015-а и 2017-а година, след което бе продаден на Ливърпул за 42 милиона евро. След това крилото се превърна в истинска легенда на мърсисайдци.

Идеята на ръководството на "вълците" обаче изглежда много трудно осъществима предвид факта, че Салах получава по 400 000 паунда седмично на "Анфийлд". Това означава, че за шестмесечен наем Рома трябва да плати около 12 милиона евро само като заплати. Италийският клуб трудно може да си го позволи. Освен това последните информации са, че английският шампион няма планове да се разделя с Египетския крал през януари, особено след контузията на Александър Исак.

По-реалистично е Рома да се фокусира върху играчи като Джошуа Зиркзее и Джакомо Распадори, към които също проявява интерес,