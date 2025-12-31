Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. В Италия: Рома мечтае да си върне Салах

В Италия: Рома мечтае да си върне Салах

  • 31 дек 2025 | 14:12
  • 2796
  • 5

Рома планира да използва януарския трансферен прозорец по начин, който да увеличи сериозно шансовете на отбора за класиране в зона "Шампионска лига". Според "Ла Република" клубното ръководство има мечта да върне в клуба Мохамед Салах. Голмайсторът на Ливърпул имаше разрив с мениджъра Арне Слот непосредствено преди началото на Купата на африканските нации, което породи слуховете, че през януари египтянинът може да бъде трансфериран.

Салах игра за Рома между 2015-а и 2017-а година, след което бе продаден на Ливърпул за 42 милиона евро. След това крилото се превърна в истинска легенда на мърсисайдци.

Идеята на ръководството на "вълците" обаче изглежда много трудно осъществима предвид факта, че Салах получава по 400 000 паунда седмично на "Анфийлд". Това означава, че за шестмесечен наем Рома трябва да плати около 12 милиона евро само като заплати. Италийският клуб трудно може да си го позволи. Освен това последните информации са, че английският шампион няма планове да се разделя с Египетския крал през януари, особено след контузията на Александър Исак.

По-реалистично е Рома да се фокусира върху играчи като Джошуа Зиркзее и Джакомо Распадори, към които също проявява интерес,

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Емблематичен футболист на Ман Юнайтед: Сър Алекс, Гуардиола и Клоп не могат да оправят клуба в момента

Емблематичен футболист на Ман Юнайтед: Сър Алекс, Гуардиола и Клоп не могат да оправят клуба в момента

  • 31 дек 2025 | 13:40
  • 3191
  • 0
В Ювентус са впечатлени от Спалети, опитват се да го обвържат дългосрочно

В Ювентус са впечатлени от Спалети, опитват се да го обвържат дългосрочно

  • 31 дек 2025 | 13:13
  • 949
  • 1
Модрич: Видях Моуриньо да кара Кристиано Роналдо да плаче в съблекалнята

Модрич: Видях Моуриньо да кара Кристиано Роналдо да плаче в съблекалнята

  • 31 дек 2025 | 13:11
  • 5852
  • 1
Шеф на Наполи: Хойлунд има решаващ принос, оставането му е само формалност

Шеф на Наполи: Хойлунд има решаващ принос, оставането му е само формалност

  • 31 дек 2025 | 12:40
  • 1683
  • 0
Гари Невил с яростна критика към Аморим след равенството срещу Уулвс

Гари Невил с яростна критика към Аморим след равенството срещу Уулвс

  • 31 дек 2025 | 12:19
  • 5799
  • 4
Де ла Фуенте: Ще се борим за световната титла, дано Родри и Карвахал са здрави

Де ла Фуенте: Ще се борим за световната титла, дано Родри и Карвахал са здрави

  • 31 дек 2025 | 11:15
  • 1149
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Годината на Левски – сега ли е моментът за "синя" титла"?

Годината на Левски – сега ли е моментът за "синя" титла"?

  • 31 дек 2025 | 08:00
  • 6739
  • 69
Годината на ЦСКА – сериозни инвестиции и много по-големи цели

Годината на ЦСКА – сериозни инвестиции и много по-големи цели

  • 31 дек 2025 | 08:00
  • 7836
  • 85
Росен Божинов: Имам възможността и качествата да играя на по-високо ниво от Белгия

Росен Божинов: Имам възможността и качествата да играя на по-високо ниво от Белгия

  • 31 дек 2025 | 09:00
  • 6999
  • 6
Орела приключи с Добруджа в последния ден на годината

Орела приключи с Добруджа в последния ден на годината

  • 31 дек 2025 | 11:40
  • 7277
  • 20
Легендата Роберто Карлош претърпя спешна операция

Легендата Роберто Карлош претърпя спешна операция

  • 31 дек 2025 | 14:04
  • 3510
  • 1