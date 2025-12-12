Популярни
Фрайбург се възползва от численото си предимство в съседския сблъсък с РБ Залцбург

Фрайбург се възползва от численото си предимство в съседския сблъсък с РБ Залцбург

Фрайбург победи с 1:0 РБ Залцбург в  съседския германско-австрийски сблъсък от 6-тия кръг на основната фаза на Лига Европа. Единственото попадение за домакините отбеляза Филип Лийнхарт в 50-ата минута. Важно е да се отбележи, че германците играха доста време с човек повече след директния червен картон на Петар Ратков в 37-ата минута.

Така Фрайбург продължава да е без загуба в турнира и с 14 точки заема 5-о място в класирането. Австрийците пък остават само с 3 точки и шансовете им дори за място в плейофите са само теоретични.

Ключовият момент в срещата дойде осем минути преди почивката. След като първо получи жълт картон, Петар Ратков беше изгонен от терена, след като съдията Елчин Масиев се консултира с ВАР и прецени, че ударът с лакът в лицето на Максимилиан Егещайн от нападателя на австрийците заслужава директно изгонване. Така РБ Залцбург остана с 10 души още през първото полувреме.

"Бразилците от Брайсгау" трябваше да чакат само пет минути след подновяването на играта, за да поведат в резултата. След корнер топката стигна до Ян-Никлас Бесте, а ниският удар на крилото от границата на наказателното поле се отклони от съотборника му Филип Лийнхарт, за да влети в мрежата на гостите - 1:0 за Фрайбург. Това в крайна сметка се оказа и единственото попадение, като германците така и не допуснаха особени опасности пред вратата си.

