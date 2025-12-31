Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Шеф на Наполи: Хойлунд има решаващ принос, оставането му е само формалност

Шеф на Наполи: Хойлунд има решаващ принос, оставането му е само формалност

  • 31 дек 2025 | 12:40
  • 749
  • 0
Шеф на Наполи: Хойлунд има решаващ принос, оставането му е само формалност

Спортният директор на Наполи Джовани Мана призна, че в клуба са изключително доволни от привличането и представянето на Расмус Хойлунд, който в момента играе под наем от Манчестър Юнайтед. Шефът на "партенопеите" потвърди, че оставането на датчанина на "Диего Армандо Марадона" е само формалност и няма никакъв шанс Хойлунд да се завърне в Англия. Нападателят не впечатли в Премиър лийг, но в с екипа на Наполи вече има шест гола в Серия "А" - двойно повече, отколкото вкара във Висшата лига през миналата кампания.

"Направихме всичко възможно, за да го привлечем. Имаше и други известни клубове, които се интересуваха от него, но волята му беше от решаващо значение и ние се гордеем с това. Нямахме никакви съмнения. Расмус има решаващ принос, имайки предвид статистиката му, но също така той много добре разбира идеите на треньора. Това прави разликата. Имаме опция за закупуване и задължение за закупуване, ако се класираме за Шампионската лига. Той се смята за играч на Наполи и същото важи и за нас. Това е изключително важно. Дали оставането му за постоянно е само формалност? Така мисля, с днешна дата", заяви Мана.

