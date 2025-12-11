Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ференцварош
  3. Следващият съперник на Лудогорец с нова загуба в Лига Европа

Следващият съперник на Лудогорец с нова загуба в Лига Европа

  • 11 дек 2025 | 22:23
  • 1181
  • 0
Следващият съперник на Лудогорец с нова загуба в Лига Европа

Следващият съперник на Лудогорец в Лига Европа - Рейнджърс, записа пета загуба от шест мача, след като отстъпи с 1:2 при гостуването си на Ференцварош. Шотландците имат само една точка и шансовете им за продължаване напред са само теоритични. Унгарците остават без загуба в турнира и са в топ 8.

Тимът на Роби Кийн имаше известно предимство в началото, но се оказа догонващ, след като в 27-ата минута Боян Миовски откри резултата с удар от воле. Първоначално попадението не бе зачетено, но разглеждане с ВАР потвърди гола. Рейнджърс не успя да задържи преднината си до почивката. Бадиделе пропусна отлична възможност бързо да изравни, но Бенце Отвош го направи в добавеното време на първата част.

Ференцварош доминираше след почивката и пропусна няколко добри възможности да поведе. В крайна сметка превъзходството му доведе до гол. Барнабаш Варга се разписа след удар с глава в 72-ата минута. Шотландците все пак можеха да си тръгнат с точка, но вратарят на домакините Давид Гроф направи великолепно спасяване в края след отклонен удар на Финдлей Къртис.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Играят се късните мачове в Лигата на конференциите

Играят се късните мачове в Лигата на конференциите

  • 11 дек 2025 | 22:31
  • 6275
  • 0
Лига Европа: Феноменален обрат на ФКСБ!

Лига Европа: Феноменален обрат на ФКСБ!

  • 11 дек 2025 | 23:14
  • 12397
  • 2
Хърватският национален вратар отказал да пази за Жирона заради ... Мондиал 2026

Хърватският национален вратар отказал да пази за Жирона заради ... Мондиал 2026

  • 11 дек 2025 | 19:14
  • 2463
  • 1
Хари Кейн ще откаже апетитите на Барслеона и ще остане в Байерн

Хари Кейн ще откаже апетитите на Барслеона и ще остане в Байерн

  • 11 дек 2025 | 19:12
  • 3712
  • 188
Зимбабве без двама основни футболисти на Купата на африканските нации

Зимбабве без двама основни футболисти на Купата на африканските нации

  • 11 дек 2025 | 18:42
  • 1251
  • 0
Контузеният Хакими попадна в състава на Мароко

Контузеният Хакими попадна в състава на Мароко

  • 11 дек 2025 | 18:28
  • 698
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец изпусна победата след гигантски сблъсък в ЛЕ, Десподов блести, а Недялков с кошмарен мач

Лудогорец изпусна победата след гигантски сблъсък в ЛЕ, Десподов блести, а Недялков с кошмарен мач

  • 11 дек 2025 | 21:44
  • 56309
  • 216
Левски е на четвъртфинал след безметежна вечер на "Герена" за край на 2025-а

Левски е на четвъртфинал след безметежна вечер на "Герена" за край на 2025-а

  • 11 дек 2025 | 19:04
  • 68212
  • 157
Асен Митков с изявление след грозните атаки към него

Асен Митков с изявление след грозните атаки към него

  • 11 дек 2025 | 22:59
  • 3420
  • 2
Веласкес: Каквото трябваше, свършихме го! Във футбола две плюс две не прави четири

Веласкес: Каквото трябваше, свършихме го! Във футбола две плюс две не прави четири

  • 11 дек 2025 | 19:47
  • 10753
  • 11
Кубрат Пулев е с над 10 килограма по-тежък от Гасиев

Кубрат Пулев е с над 10 килограма по-тежък от Гасиев

  • 11 дек 2025 | 19:15
  • 13373
  • 23
Слот и Салах ще имат ключов разговор в следващите 48 часа, пет клуба имат интерес към египтянина

Слот и Салах ще имат ключов разговор в следващите 48 часа, пет клуба имат интерес към египтянина

  • 11 дек 2025 | 13:53
  • 22978
  • 21