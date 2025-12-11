Следващият съперник на Лудогорец с нова загуба в Лига Европа

Следващият съперник на Лудогорец в Лига Европа - Рейнджърс, записа пета загуба от шест мача, след като отстъпи с 1:2 при гостуването си на Ференцварош. Шотландците имат само една точка и шансовете им за продължаване напред са само теоритични. Унгарците остават без загуба в турнира и са в топ 8.

Тимът на Роби Кийн имаше известно предимство в началото, но се оказа догонващ, след като в 27-ата минута Боян Миовски откри резултата с удар от воле. Първоначално попадението не бе зачетено, но разглеждане с ВАР потвърди гола. Рейнджърс не успя да задържи преднината си до почивката. Бадиделе пропусна отлична възможност бързо да изравни, но Бенце Отвош го направи в добавеното време на първата част.

Rangers fall to defeat in Budapest and remain winless with just one point in their Europa League campaign so far 😬#BBCFootball pic.twitter.com/giTq4cgNFn — BBC Sport Scotland (@BBCSportScot) December 11, 2025

Ференцварош доминираше след почивката и пропусна няколко добри възможности да поведе. В крайна сметка превъзходството му доведе до гол. Барнабаш Варга се разписа след удар с глава в 72-ата минута. Шотландците все пак можеха да си тръгнат с точка, но вратарят на домакините Давид Гроф направи великолепно спасяване в края след отклонен удар на Финдлей Къртис.

