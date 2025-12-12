Рома се разправи и с другия шотландски гранд само за едно полувреме

Рома взе убедителен успех с 3:0 като гост на Селтик в мач от 6-тия кръг на основната фаза на Лига Европа. Категоричната победа бе изкована още през първото полувреме, когато автогол на Лиъм Скейлс (5‘) и две попадения на Евън Фъргюсън (36‘, 45+1‘) решиха всичко в двубоя. Любопитното е, че „римските вълци“ в предишното си гостуване се справиха и с другия гранд от Глазгоу – Рейнджърс, като тогава спечелиха с 2:0.

Така момчетата на Джан Пиеро Гасперини записаха трета поредна победа в турнира и запазват шансовете си за топ 8, като в момента се намират на 10-о място с 12 точки. Селтик пък е точно на 24-а позиция със 7 пункта.

Рома веднага наложи превъзходството си в двубоя и откри още в 6-ата минута след корнер. При центрирането бранителят на Селтик Лиъм Скейлс в желанието си да изчисти заби топката неспасяемо в собствената си врата – 0:1. В 27-ата минута пък Евън Фъргюсън получи топката в наказателното поле, но нацели страничната греда на Каспер Шмайхел. Ирландският национал обаче тепърва се разигра и десетина минути по-късно удвои. Фъргюсън получи отличен пас в наказателното поле от Мехмет Зеки Челик и от непосредствена близост направи 0:2 за Рома. В края на полувремето ирландецът вкара второто си попадение в двубоя, след като се разписа след пас на Матиас Соуле и резултатът стана 0:3 за италианците.

Селтик пък можеше да върне едно попадение в самия край на първата част, когато получи дузпа за задържане на Марио Ермосо срещу Арне Енгелс. Именно потърпевшият изпълни от бялата точка, но шутът му срещна страничния стълб на Миле Свилар.

3 - Evan #Ferguson is the third Irish player to find the net for an Italian team in a major European competition after Liam Brady (1 goal for Juventus, 6 for Inter) and Robbie Keane (1 for Inter); among them he is the first to score multiple goals. Podium.#CelticASRoma #UEL — OptaPaolo (@OptaPaolo) December 11, 2025

На полувремето новият мениджър на Селтик Уилфред Нанси направи тройна смяна, които пораздвижиха играта на шотландците. Така влезлият от пейката Келечи Ихеаначо първо пропусна много чисто положение и стреля в аут. В 64-ата минута пак той се възползва от добро центриране на Енгелс и се разписа, но ВАР показа, че има засада и попадението бе отменено. Десетина минути по-късно гол пък за Рома на влезлия от пейката Леон Бейли също бе отменен заради офсайд. До края на срещата не се случи нещо кой знае какво и „вълците“ се поздравиха с убедителния успех.