Силно първо полувреме стигна на Порто срещу Малмьо

Отборът на Порто надделя с 2:1 срещу тима на Малмьо ФФ в среща от шестия кръг на основната схема в Лига Европа.

С успеха “драконите” се изкачиха на 8-ото място и вече имат актив от 13 точки, с колкото са и сънародниците им от Брага.

Малмьо пък е сред опашкарите в дъното на таблицата и е само с една точка след шест изиграни мача.

Лига Европа сложи край на 2025 г. с резултатна вечер и голяма надежда за българския футбол

Машината за голове на “драконите” Саму Омородион и тази вечер бе във вихъра си. Той успя да се разпише на два пъти до почивката с попаденията си в 30-ата и 36-ата минути. Така португалците решиха всичко и през вторите 45 минути, без да влагат много усилия, запазиха преднината си за успешен край на европейската година. Единствената грешка, която допуснаха, стана дълбоко в добавеното време на срещата, когато Франсиско Моура си вкара автогол.

През 2026 г. предстоят по още два мача от основната схема на Лига Европа, като те ще се изиграят на 22-ри и 29-и януари. В тях Порто ще играе с Виктория (Пилзен), което се явява в известен смисъл директен спор за топ 8, както и с Рейнджърс. Малмьо пък ще приеме сръбския хегемон Цървена Звезда и ще гостува на белгийския Генк.