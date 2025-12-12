Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Порто
  3. Силно първо полувреме стигна на Порто срещу Малмьо

Силно първо полувреме стигна на Порто срещу Малмьо

  • 12 дек 2025 | 01:38
  • 227
  • 0

Отборът на Порто надделя с 2:1 срещу тима на Малмьо ФФ в среща от шестия кръг на основната схема в Лига Европа.

С успеха “драконите” се изкачиха на 8-ото място и вече имат актив от 13 точки, с колкото са и сънародниците им от Брага.

Малмьо пък е сред опашкарите в дъното на таблицата и е само с една точка след шест изиграни мача.

Лига Европа сложи край на 2025 г. с резултатна вечер и голяма надежда за българския футбол
Лига Европа сложи край на 2025 г. с резултатна вечер и голяма надежда за българския футбол

Машината за голове на “драконите” Саму Омородион и тази вечер бе във вихъра си. Той успя да се разпише на два пъти до почивката с попаденията си в 30-ата и 36-ата минути. Така португалците решиха всичко и през вторите 45 минути, без да влагат много усилия, запазиха преднината си за успешен край на европейската година. Единствената грешка, която допуснаха, стана дълбоко в добавеното време на срещата, когато Франсиско Моура си вкара автогол.

През 2026 г. предстоят по още два мача от основната схема на Лига Европа, като те ще се изиграят на 22-ри и 29-и януари. В тях Порто ще играе с Виктория (Пилзен), което се явява в известен смисъл директен спор за топ 8, както и с Рейнджърс. Малмьо пък ще приеме сръбския хегемон Цървена Звезда и ще гостува на белгийския Генк.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Лига Европа сложи край на 2025 г. с резултатна вечер и голяма надежда за българския футбол

Лига Европа сложи край на 2025 г. с резултатна вечер и голяма надежда за българския футбол

  • 12 дек 2025 | 01:49
  • 14729
  • 2
Блестящ Митов не бе достатъчен на Абърдийн

Блестящ Митов не бе достатъчен на Абърдийн

  • 12 дек 2025 | 01:19
  • 630
  • 0
Десет от Виктория оцеляха срещу Панатинайкос

Десет от Виктория оцеляха срещу Панатинайкос

  • 12 дек 2025 | 01:16
  • 243
  • 0
Кристъл Палас с убедителна победа в Ирландия

Кристъл Палас с убедителна победа в Ирландия

  • 12 дек 2025 | 01:04
  • 245
  • 0
Новият треньор на Майнц дебютира с равенство в Полша

Новият треньор на Майнц дебютира с равенство в Полша

  • 12 дек 2025 | 00:59
  • 255
  • 0
Лион надхитри Го Ахед Ийгълс и оглави Лига Европа

Лион надхитри Го Ахед Ийгълс и оглави Лига Европа

  • 12 дек 2025 | 00:42
  • 457
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец изпусна победата след гигантски сблъсък в ЛЕ, Десподов блести, а Недялков с кошмарен мач

Лудогорец изпусна победата след гигантски сблъсък в ЛЕ, Десподов блести, а Недялков с кошмарен мач

  • 11 дек 2025 | 21:44
  • 62223
  • 218
Левски е на четвъртфинал след безметежна вечер на "Герена" за край на 2025-а

Левски е на четвъртфинал след безметежна вечер на "Герена" за край на 2025-а

  • 11 дек 2025 | 19:04
  • 72069
  • 157
Асен Митков с изявление след грозните атаки към него

Асен Митков с изявление след грозните атаки към него

  • 11 дек 2025 | 22:59
  • 6418
  • 7
Веласкес: Каквото трябваше, свършихме го! Във футбола две плюс две не прави четири

Веласкес: Каквото трябваше, свършихме го! Във футбола две плюс две не прави четири

  • 11 дек 2025 | 19:47
  • 12200
  • 11
Кубрат Пулев е с над 10 килограма по-тежък от Гасиев

Кубрат Пулев е с над 10 килограма по-тежък от Гасиев

  • 11 дек 2025 | 19:15
  • 14826
  • 27
Слот и Салах ще имат ключов разговор в следващите 48 часа, пет клуба имат интерес към египтянина

Слот и Салах ще имат ключов разговор в следващите 48 часа, пет клуба имат интерес към египтянина

  • 11 дек 2025 | 13:53
  • 24236
  • 22