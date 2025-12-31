Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Гари Невил с яростна критика към Аморим след равенството срещу Уулвс

Гари Невил с яростна критика към Аморим след равенството срещу Уулвс

  • 31 дек 2025 | 12:19
  • 2423
  • 4
Гари Невил с яростна критика към Аморим след равенството срещу Уулвс

Легендата на Манчестър Юнайтед Гари Невил отправи яростна критика към тактическия план на Рубен Аморим, след като „червените дяволи“ се провалиха срещу борещия се за оцеляване Уулвс късно снощи, завършвайки 1:1 на своя “Олд Трафорд”.

Според Невил завръщането към схема 3-4-3 е коствала спечелването на трите точки срещу “вълците”. Това се случи въпреки факта, че преминаването му към формация 4-2-3-1 срещу Нюкасъл в петък донесе победа с 1:0 и остави усещането, че Юнайтед е направил крачка напред.

Невил разкритикува тактическите промени на Аморим, както и любопитните му смени, докато Юнайтед търсеше победен гол, и заяви, че мениджърът на „червените дяволи“ трябва да поеме отговорност за „грешните“ си решения по време на мача.

Ман Юнайтед отново разочарова на "Олд Трафорд" с реми срещу слабака Уулвърхамптън
Ман Юнайтед отново разочарова на "Олд Трафорд" с реми срещу слабака Уулвърхамптън

„Няма нужда да казва: „Не съм променил нищо заради медиите“, защото така на практика ни казва, че медиите са му в главата“, заяви Невил в своя подкаст за Sky Sports. „Причината да се наложи да промени нещо е, че представянето със схемата 3-4-3 беше толкова слабо, а резултатите – ужасяващи. Когато видях, че се връщаме [към трима в защита] след пет минути тази вечер, си помислих: „Не, Рубен, защо го направи?“. Мениджърът трябва да погледне това и да си каже: „Сбърках. Усложних нещата.“

Относно смените на Аморим през второто полувреме Невил каза: „Те направиха Манчестър Юнайтед по-слаб. Всяка една смяна беше странна. Ако Зиркзее не е бил контузен и това е била тактическа смяна, то тя е била наистина лоша. Зиркзее не е Ерик Кантона, в никакъв случай, но трябваше да остане на терена заради физиката, присъствието и опита си. Освен това той беше вкарал гол. Не можеше да го извадиш. Така че се надявам да е контузен. Надявам се да е контузен заради Рубен Аморим.“

След като стана ясно, че изваждането на Зиркзее е било по тактически, а не по здравословни причини, Невил заяви: „Това не е правилно. Това не трябва да се случва.“

Невил отбеляза още в началото на двубоя на „Олд Трафорд“, че Аморим не е подредил правилно отбора си, изразявайки разочарованието си в ефир.

„Това отново не е правилно“, каза Невил по Sky Sports. „Мисля, че съм гледал достатъчно мачове на Юнайтед през последните пет-шест седмици. Гледах шест от последните им седем мача, за да знам кое изглежда правилно и кое не, и съм наистина изненадан.“

Зиркзее отдясно трябва да се връща почти до позицията на десен бек, Далот е десен уинг-бек, Айден Хевън е десен централен защитник, Доргу е вляво, където не играе добре. Всичко това просто не е толкова добро, колкото беше в последните няколко мача, където играха на различни позиции.“

„Представянето беше много по-добро в последните два-три мача благодарение на направените корекции, но тази вечер той се върна към своята схема 3-4-3. Проблемът е, че има играчи извън позициите си в тази система. Зиркзее по десния фланг, Далот тук, който трябва да се връща постоянно – не е правилно.“

Аморим: Липсваха ни енергия и въображение
Аморим: Липсваха ни енергия и въображение

За Манчестър Юнайтед липсваха няколко основни играчи като Бруно Фернандеш, Мейсън Маунт, Брайън Мбемо и Амад Диало. Равенството обаче идва само три седмици, след като Юнайтед гостува на Уулвс и разби отбора на Роб Едуардс с 4:1.

Във вторник вечер „червените дяволи“ започнаха добре, когато Джошуа Зиркзее им даде преднина след рикошет в Ладислав Крейчи. Това беше едва вторият гол на нидерландеца във Висшата лига за сезона. Уулвс изравниха малко преди почивката, когато Крейчи се реваншира с гол с глава от около седем метра. В последната минута Патрик Доргу помисли, че е донесъл победата на Юнайтед с втория си гол в два поредни мача, но попадението му беше отменено от ВАР заради засада.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Емблематичен футболист на Ман Юнайтед: Сър Алекс, Гуардиола и Клоп не могат да оправят клуба в момента

Емблематичен футболист на Ман Юнайтед: Сър Алекс, Гуардиола и Клоп не могат да оправят клуба в момента

  • 31 дек 2025 | 13:40
  • 279
  • 0
В Ювентус са впечатлени от Спалети, опитват се да го обвържат дългосрочно

В Ювентус са впечатлени от Спалети, опитват се да го обвържат дългосрочно

  • 31 дек 2025 | 13:13
  • 406
  • 0
Модрич: Видях Моуриньо да кара Кристиано Роналдо да плаче в съблекалнята

Модрич: Видях Моуриньо да кара Кристиано Роналдо да плаче в съблекалнята

  • 31 дек 2025 | 13:11
  • 1296
  • 0
Шеф на Наполи: Хойлунд има решаващ принос, оставането му е само формалност

Шеф на Наполи: Хойлунд има решаващ принос, оставането му е само формалност

  • 31 дек 2025 | 12:40
  • 748
  • 0
Де ла Фуенте: Ще се борим за световната титла, дано Родри и Карвахал са здрави

Де ла Фуенте: Ще се борим за световната титла, дано Родри и Карвахал са здрави

  • 31 дек 2025 | 11:15
  • 775
  • 0
Емилиано Мартинес влезе в конфликт с феновете на Арсенал и констатира: Лакътят е позволен

Емилиано Мартинес влезе в конфликт с феновете на Арсенал и констатира: Лакътят е позволен

  • 31 дек 2025 | 10:42
  • 6823
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Годината на Левски – сега ли е моментът за "синя" титла"?

Годината на Левски – сега ли е моментът за "синя" титла"?

  • 31 дек 2025 | 08:00
  • 5452
  • 50
Годината на ЦСКА – сериозни инвестиции и много по-големи цели

Годината на ЦСКА – сериозни инвестиции и много по-големи цели

  • 31 дек 2025 | 08:00
  • 6626
  • 62
Росен Божинов: Имам възможността и качествата да играя на по-високо ниво от Белгия

Росен Божинов: Имам възможността и качествата да играя на по-високо ниво от Белгия

  • 31 дек 2025 | 09:00
  • 5187
  • 5
Орела приключи с Добруджа в последния ден на годината

Орела приключи с Добруджа в последния ден на годината

  • 31 дек 2025 | 11:40
  • 4223
  • 12
ЦСКА прати крило в бившия му клуб

ЦСКА прати крило в бившия му клуб

  • 31 дек 2025 | 02:02
  • 25760
  • 6
Ман Юнайтед отново разочарова на "Олд Трафорд" с реми срещу слабака Уулвърхамптън

Ман Юнайтед отново разочарова на "Олд Трафорд" с реми срещу слабака Уулвърхамптън

  • 31 дек 2025 | 00:10
  • 29058
  • 45