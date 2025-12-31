Гари Невил с яростна критика към Аморим след равенството срещу Уулвс

Легендата на Манчестър Юнайтед Гари Невил отправи яростна критика към тактическия план на Рубен Аморим, след като „червените дяволи“ се провалиха срещу борещия се за оцеляване Уулвс късно снощи, завършвайки 1:1 на своя “Олд Трафорд”.
Според Невил завръщането към схема 3-4-3 е коствала спечелването на трите точки срещу “вълците”. Това се случи въпреки факта, че преминаването му към формация 4-2-3-1 срещу Нюкасъл в петък донесе победа с 1:0 и остави усещането, че Юнайтед е направил крачка напред.
Невил разкритикува тактическите промени на Аморим, както и любопитните му смени, докато Юнайтед търсеше победен гол, и заяви, че мениджърът на „червените дяволи“ трябва да поеме отговорност за „грешните“ си решения по време на мача.
Ман Юнайтед отново разочарова на "Олд Трафорд" с реми срещу слабака Уулвърхамптън
„Няма нужда да казва: „Не съм променил нищо заради медиите“, защото така на практика ни казва, че медиите са му в главата“, заяви Невил в своя подкаст за Sky Sports. „Причината да се наложи да промени нещо е, че представянето със схемата 3-4-3 беше толкова слабо, а резултатите – ужасяващи. Когато видях, че се връщаме [към трима в защита] след пет минути тази вечер, си помислих: „Не, Рубен, защо го направи?“. Мениджърът трябва да погледне това и да си каже: „Сбърках. Усложних нещата.“
Относно смените на Аморим през второто полувреме Невил каза: „Те направиха Манчестър Юнайтед по-слаб. Всяка една смяна беше странна. Ако Зиркзее не е бил контузен и това е била тактическа смяна, то тя е била наистина лоша. Зиркзее не е Ерик Кантона, в никакъв случай, но трябваше да остане на терена заради физиката, присъствието и опита си. Освен това той беше вкарал гол. Не можеше да го извадиш. Така че се надявам да е контузен. Надявам се да е контузен заради Рубен Аморим.“
След като стана ясно, че изваждането на Зиркзее е било по тактически, а не по здравословни причини, Невил заяви: „Това не е правилно. Това не трябва да се случва.“
Невил отбеляза още в началото на двубоя на „Олд Трафорд“, че Аморим не е подредил правилно отбора си, изразявайки разочарованието си в ефир.
„Това отново не е правилно“, каза Невил по Sky Sports. „Мисля, че съм гледал достатъчно мачове на Юнайтед през последните пет-шест седмици. Гледах шест от последните им седем мача, за да знам кое изглежда правилно и кое не, и съм наистина изненадан.“
„Зиркзее отдясно трябва да се връща почти до позицията на десен бек, Далот е десен уинг-бек, Айден Хевън е десен централен защитник, Доргу е вляво, където не играе добре. Всичко това просто не е толкова добро, колкото беше в последните няколко мача, където играха на различни позиции.“
„Представянето беше много по-добро в последните два-три мача благодарение на направените корекции, но тази вечер той се върна към своята схема 3-4-3. Проблемът е, че има играчи извън позициите си в тази система. Зиркзее по десния фланг, Далот тук, който трябва да се връща постоянно – не е правилно.“
Аморим: Липсваха ни енергия и въображение
За Манчестър Юнайтед липсваха няколко основни играчи като Бруно Фернандеш, Мейсън Маунт, Брайън Мбемо и Амад Диало. Равенството обаче идва само три седмици, след като Юнайтед гостува на Уулвс и разби отбора на Роб Едуардс с 4:1.
Във вторник вечер „червените дяволи“ започнаха добре, когато Джошуа Зиркзее им даде преднина след рикошет в Ладислав Крейчи. Това беше едва вторият гол на нидерландеца във Висшата лига за сезона. Уулвс изравниха малко преди почивката, когато Крейчи се реваншира с гол с глава от около седем метра. В последната минута Патрик Доргу помисли, че е донесъл победата на Юнайтед с втория си гол в два поредни мача, но попадението му беше отменено от ВАР заради засада.
