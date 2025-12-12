Астън Вила продължи победната си серия

Астън Вила продължава да ниже победа след победа в Англия и в Европа. Бирмингамци спечелиха с 2:1 гостуването си на Базел в Лига Европа и записаха осми пореден успех във всички турнири. Те имат 15 точки и делят първото място с Лион и Мидтиланд. Един от зрителите на "Санкт Якоб Парк" бе тенис легендата Роджър Федерер.

Победата в Швейцария бе постигната, въпреки че Унай Емери направи доста промени и даде почивка на някои от основните си играчи. Вила поведе в 12-ата минута с попадение на Еван Гесон. Базел не се стресна от ранния гол и атакуваше при всяка възможност. Лео Льороа прати топката в мрежата, но попадението не бе зачетено поради засада. Домакините все пак изравниха в 34-ата минута. Бившият играч на Ливърпул Джердан Шакири намери Флавиус Данилюк и той изравни.

🇨🇭 Roger Federer is in attendance watching his hometown team Basel take on Aston Villa 🤩 pic.twitter.com/2QrynYs130 — BBC Sport (@BBCSport) December 11, 2025

На почивката Емери извади Мати Кеш и пусна на негово място Юри Тилеманс. Тази смяна се оказа ключова, тъй като белгиецът отбеляза победния гол осем минути след подновяването на играта. Той получи топката от Буендия и отбеляза първия си гол от май. След гола гостите намалиха темпото и играта бе накъсана. Вила заложи на защитата и успя да запази преднината си, въпреки финалния натиск на съперника.

