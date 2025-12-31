Годината на Левски – обзорът на Sportal.bg

Популярни
  31 дек 2025
Главният редактор на Sportal.bg Владимир Стоянов, футболният анализатор Николай Петров и журналистът Филип Друмчев направиха обзор на годината на гранда Левски, който е водач в класирането на efbet Лига. В студиото беше обсъдено случилото се в клуба от "Герена" през изминалите 12 месеца.

В разговора стана дума за работата на Хулио Веласкес начело на "сините", за силните страни и важните фигури в тима, за европейските мачове през лятото, за перспективата Левски да спечели 27-ата шампионска титла в историята си и др.

