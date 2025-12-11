Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Нотингам Форест
  3. Нотингам Форест стигна до труден успех в Нидерландия

Нотингам Форест стигна до труден успех в Нидерландия

  • 11 дек 2025 | 22:14
  • 894
  • 0
Нотингам Форест стигна до труден успех в Нидерландия

Нотингам Форест постигна труден успех с 2:1 в гостуването си на Утрехт в мач от шестия кръг на Лига Европа. Всички три попадения паднаха след почивката, когато първо Арно Калимундео (52’) откри резултата, но появилият се от пейката Майк ван дер Хоорн (73’) изравни. Друга резерва - Игор Жезус (88’) обаче донесе успеха на гостите в последните минути.

Мениджърът на англичаните Шон Дайч бе направил много промени в стартовия си състав, но въпреки това неговите футболисти държаха инициативата в първия половин час от двубоя, когато пропуснаха няколко добри ситуации. Постепенно домакините се съвзеха и започнаха по-често да поглеждат към вратата на противника. Англичаните направиха промени на почивката, когато в игра се появи Елиът Андерсън и това даде резултат в 52-ата минута, когато Калимундео осъществи добър самостоятелен пробив, за да открие резултата.

Домакините успяха да изравнят от статично положение в 73-ата минута при една от редките си по-опасни атаки и глупаво нарушение в близост до наказателното поле. Центрирането на втора греда бе посрещнато с глава от Хоорн, който реализира. Това подейства като импулс за Утрехт и нидерландските футболисти потърсиха дори дори пълен обрат в следващите минути с няколко добри нападения. Продължително разиграване в последните минути от страна на Нотингам Форест доведе до два последователни удара, първият спасен от вратаря на домакините, но при добавката Жезус вкара за успеха с 1:2.

С тази победа Форест са в серия от от четири последователни двубоя без поражение в Лига Европа и с 11 точки са десети в подреждането. Утрехт пък има само една единствена точка и се намира на 33-ото място.

Снимки: Gettyimages

