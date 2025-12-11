Щутгарт разби Макаби (Тел Авив) за трета поредна победа

Щутгарт постигна третата си поредна победа в основната фаза на Лига Европа, след като разби с 4:1 Макаби (Тел Авив) в мач от 6-тия кръг на турнира, игран при сериозни мерки за сигурност. Четирима различни играчи се разписаха за швабите, които си решиха срещата още през първата част.

Така Щутгарт вече е с 12 точки и с добри шансове да се класира сред първите 8 отбора и да избегне плейофи. Макаби пък записа петата си поредна загуба и е само с точка, като няма никакви шансове за класиране дори за първите 24 тима.

Щутгарт изигра силно първо полувреме и взе комфортна преднина от два гола. В 25-ата минута Максимилиан Мителщет центрира добре отляво и Лоренц Асиньон с красив удар от въздуха откри за швабите. Дванадесет минути по-късно след чудесна комбинация Дениз Ундав изведе на празна врата Тиаго Томаш, който удвои за Щутгарт – 2:0.

Щутгарт окончателно реши двубоя в началото на втората част, когато получи дузпа. Максимилиан Мителщет не сгреши от бялата точка и направи резултата класически в 50-ата минута – 3:0. Само две минути по-късно Рой Ревиво успя да намали за Макаби след неособено убедителна намеса на Александер Нюбел за 3:1. Евреите обаче така и не успя да направят нещо повече. В самия край на срещата крайното 4:1 бе оформено от резервата на домакините Йоша Вагноман, който вкара с глава.

