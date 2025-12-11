Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Късна драма с ВАР, фантастичен Десподов и резултатно равенство между Лудогорец и ПАОК в Разград - на живо с отзивите след 3:3
  1. Sportal.bg
  2. Щутгарт
  3. Щутгарт разби Макаби (Тел Авив) за трета поредна победа

Щутгарт разби Макаби (Тел Авив) за трета поредна победа

  • 11 дек 2025 | 21:51
  • 317
  • 0
Щутгарт разби Макаби (Тел Авив) за трета поредна победа

Щутгарт постигна третата си поредна победа в основната фаза на Лига Европа, след като разби с 4:1 Макаби (Тел Авив) в мач от 6-тия кръг на турнира, игран при сериозни мерки за сигурност. Четирима различни играчи се разписаха за швабите, които си решиха срещата още през първата част.

Така Щутгарт вече е с 12 точки и с добри шансове да се класира сред първите 8 отбора и да избегне плейофи. Макаби пък записа петата си поредна загуба и е само с точка, като няма никакви шансове за класиране дори за първите 24 тима.

Щутгарт изигра силно първо полувреме и взе комфортна преднина от два гола. В 25-ата минута Максимилиан Мителщет центрира добре отляво и Лоренц Асиньон с красив удар от въздуха откри за швабите. Дванадесет минути по-късно след чудесна комбинация Дениз Ундав изведе на празна врата Тиаго Томаш, който удвои за Щутгарт – 2:0.

Щутгарт окончателно реши двубоя в началото на втората част, когато получи дузпа. Максимилиан Мителщет не сгреши от бялата точка и направи резултата класически в 50-ата минута – 3:0. Само две минути по-късно Рой Ревиво успя да намали за Макаби след неособено убедителна намеса на Александер Нюбел за 3:1. Евреите обаче така и не успя да направят нещо повече. В самия край на срещата крайното 4:1 бе оформено от резервата на домакините Йоша Вагноман, който вкара с глава.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Започнаха късните мачове в Лигата на конференциите

Започнаха късните мачове в Лигата на конференциите

  • 11 дек 2025 | 22:00
  • 5226
  • 0
Лига Европа: Лион и Го Ахед Ийгълс си размениха по един гол само за 6 минути!

Лига Европа: Лион и Го Ахед Ийгълс си размениха по един гол само за 6 минути!

  • 11 дек 2025 | 19:44
  • 10575
  • 0
Хърватският национален вратар отказал да пази за Жирона заради ... Мондиал 2026

Хърватският национален вратар отказал да пази за Жирона заради ... Мондиал 2026

  • 11 дек 2025 | 19:14
  • 2038
  • 1
Хари Кейн ще откаже апетитите на Барслеона и ще остане в Байерн

Хари Кейн ще откаже апетитите на Барслеона и ще остане в Байерн

  • 11 дек 2025 | 19:12
  • 2440
  • 76
Зимбабве без двама основни футболисти на Купата на африканските нации

Зимбабве без двама основни футболисти на Купата на африканските нации

  • 11 дек 2025 | 18:42
  • 1078
  • 0
Контузеният Хакими попадна в състава на Мароко

Контузеният Хакими попадна в състава на Мароко

  • 11 дек 2025 | 18:28
  • 592
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец изпусна победата след гигантски сблъсък в ЛЕ, Десподов блести, а Недялков с кошмарен мач

Лудогорец изпусна победата след гигантски сблъсък в ЛЕ, Десподов блести, а Недялков с кошмарен мач

  • 11 дек 2025 | 21:44
  • 43135
  • 167
Левски е на четвъртфинал след безметежна вечер на "Герена" за край на 2025-а

Левски е на четвъртфинал след безметежна вечер на "Герена" за край на 2025-а

  • 11 дек 2025 | 19:04
  • 61254
  • 156
Веласкес: Каквото трябваше, свършихме го! Във футбола две плюс две не прави четири

Веласкес: Каквото трябваше, свършихме го! Във футбола две плюс две не прави четири

  • 11 дек 2025 | 19:47
  • 8174
  • 7
Кубрат Пулев е с над 10 килограма по-тежък от Гасиев

Кубрат Пулев е с над 10 килограма по-тежък от Гасиев

  • 11 дек 2025 | 19:15
  • 10899
  • 19
Слот и Салах ще имат ключов разговор в следващите 48 часа, пет клуба имат интерес към египтянина

Слот и Салах ще имат ключов разговор в следващите 48 часа, пет клуба имат интерес към египтянина

  • 11 дек 2025 | 13:53
  • 20741
  • 20
Въпреки загубата от Ман Сити Алонсо ще запази работата си… засега

Въпреки загубата от Ман Сити Алонсо ще запази работата си… засега

  • 11 дек 2025 | 10:35
  • 17158
  • 39