Мидтиланд записа петата си победа и вече докосва мястото в топ 8

  11 дек 2025 | 22:30
Мидтиланд записа петата си победа и вече докосва мястото в топ 8

Мидтиланд продължи с отличното си представяне в основната фаза на Лига Европа, след като спечели с 1:0 срещу Генк в мач от 6-тия кръг на турнира. За датчаните това бе пета победа и със своите 15 точки тимът вече е почти сигурен за място в топ 8, с което няма да играе плейофи. Генк пък остава с 10 точки.

Мидтиланд откри резултата още в 17-ата минута с попадение, оказало се единственото в двубоя. Тогава Дарио Осорио отправи опасен далечен удар, а стражът на Генк Хендрик ван Кромбурге не реагира добре. В резултат на това Гуе-Сюнг Чо бе най-съобразителен и с добавка направи 1:0 за датчаните.

20 минути преди края на редовното време кореецът получи голяма възможност да реши мача след контраатака, но неговият удар от наказателното поле беше спасен.. С изтичането на времето Генк започна да играе по-настоятелно и можеше да изравни, когато капитанът Брайън Хейнен получи възможност след центриране, но неговият удар с глава премина над гредата.

