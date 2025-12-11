Брага увеличи проблемите на Ница

Брага спечели с 1:0 гостуването си на Ница и запазва надеждите си да завърши сред първите осем в Лига Европа. Французите записаха шеста поредна загуба в турнира, нямат спечелена точка и са на последно място в класирането.

Португалците създадоха първата по-сериозна опасност в мача в 13-ата минута, но Опонг успя да блокира удара на Рикардо Орта. При последвалия ъглов удар вратарят на домакините Максим Дюпе трябваше да се намесва. Брага държеше инициативата и стигна до гол в 28-ата минута, когато Пау Виктор откри резултата.

Nice-Braga (0-1) : 8 défaites consécutives, 0 point en Ligue Europa… la descente aux enfers se poursuit pour les Niçois

Ница не създаде много в предни позиции преди почивката, но през втората част се представи малко по-добре. Вратарят на гостите Лукаш Хорничек обаче предотврати изравняване. Той напарви блестящо спасяване след удар отблизо на Кевин Карлос, а след това спря и Исак Янсон. Резервата Мохамед-Али Чо пропусна една добра възможност, а малко преди края той стреля над вратата при най-добрия шанс за домакините.

Снимки: Imago