Легендата Роберто Карлош претърпя спешна операция

Легендата Роберто Карлос претърпя спешна операция

  • 31 дек 2025 | 14:04
  • 3508
  • 1

Легендарният бразилски защитник Роберто Карлош е претърпял спешна сърдечна операция в своята родина, съобщава испанското издание “АС”. Бившият флангови бранител е бил хоспитализиран след рутинен преглед, който е разкрил сериозен проблем и необходимостта от спешна хирургична интервенция. Роберто Карлош е бил на почивка в своята родина, е посетил местна болница за преглед, но допълнителни изследвания показали проблеми във функционирането на сърцето, което наложила незабавната операция. Процедурата е продължила около три часа, тъй като е имало усложнения, но е приключила успешно.

В момента Роберто Карлош е извън опасност, но остава под стриктно лекарско наблюдение. Очакванията са той да прекара 48 часа в болница, за да бъде проследено неговото възстановяване и лекарите са се уверят, че всичко след операцията се развива добре. Самият защитник успокои феновете, отправяйки послание, че е добре.

