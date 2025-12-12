Популярни
ФКСБ възкръсна срещу Фейенорд за фамозен обрат

Румънският шампион ФКСБ изигра един от най-силните си европейски мачове през този сезон и записа инфарктна победа с 4:3 срещу Фейенорд.

Това бе едва втори успех за северните ни съседи в Лига Европа този сезон след успеха с 1:0 над Го Ахед Ийгълс в първия кръг на основната схема на втория по сила турнир на УЕФА, което остави шансът за класиране в топ 24 напълно реален.

За Фейенорд обаче положението е напълно различно, тъй като нидерландският гранд остава само с 3 точки и при само два мача до края отпадането изглежда в тази ранна фаза, изглежда по-логичният сценарий.

Румънците имаха добри начални минути и шокираха съперника с гол в 11-тата минута на Сиябонда Нгезана. С времето обаче нидерландците направиха очакваното и взеха нещата в свои ръце, като още до почивката осъществиха пълен обрат с две попадения в края на първата част. Така в 41-вата минута Каспер Тенгстед изравни, а в 44-ата Куентин Тимбер изведе гостите напред.

След почивката нещата за северните ни съседи станаха притеснителни и в 51-вата минута Лео Зауер за трети път зашлеви домакините. Носителите на КЕШ от 1986 г. обаче побързаха да успокоят феновете си, че няма да се откажат толкова лесно и в 54-ата минута Михай Тома отново направи разликата между двата тима само един гол.

В следващия половин час гостите се окопитиха много здраво и пет минути преди края на редовното време продължаваха да водят. Тогава настъпи огромен срив и феновете на “Арена Национала” в Букурещ изригнаха на два пъти във времето до първия съдийски сигнал. Първо, Мамаду Тиам изравни в 87-ата минута, а в 5-ата минута на добавеното време Флорин Танасе сложи точка на спора, вкарвайки за крайното 4:3, което постави на колене съперника от “страната на лалетата”.

През 2026 г. предстоят по още два мача от основната схема на Лига Европа, като те ще се изиграят на 22-ри и 29-и януари. В тях ФКСБ ще играе с Динамо (Загреб) и Фенербахче, докато за Фейенорд предстоят заключителни битки с Щурм (Грац) и финалистът от последното издание на Лигата на конференциите Бетис.

