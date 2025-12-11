Популярни
  2. Лудогорец
  • 11 дек 2025 | 18:45
  • 969
  • 1
11-те на Лудогорец и ПАОК, Десподов е титуляр

Станаха ясни стартовите състави на Лудогорец и ПАОК, които излизат в мач от шестия кръг на основната фаза в Лига Европа.

Наставникът на разградчани Пер-Матиас Хьогмо предприема известни промени спрямо 11-те, на които залагаше в предишните двубои. От първата минута започва най-скъпото лятно попълнение на "орлите" - Филип Калоч. На върха на атаката пък застава Биле. След отсъствие поради травма се завръща Оливие Вердон.

Най-любопитното име в състава на гостите е това на Десподов. Капитанът на България, който е и бивш футболист на Лудогорец, ще действа по десния фналг на атаката.

ЛУДОГОРЕЦ - ПАОК

ЛУДОГОРЕЦ: 39. Бонман, 17. Сон, 24. Вердон, 4. Алмейда, 3. Недялков, 26. Калоч, 14. Станич, 23. Дуарте, 37. Текпетей, 11. Видал, 29. Биле

ПАОК: 1. Павленка, 3. Кени, 16. Кеджиора, 4. Воляко, 21. Баба, 27. Ождоев, 8. Мейте, 77. Десподов, 18. Иванушец, 11. Тайсон, 9. Чалов

