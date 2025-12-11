Турски вратар на Лил отново спаси дузпа, но това не помогна на „песовете“

Йънг Бойс надви Лил с 1:0 в мач от 6-тия кръг на основната фаза на Лига Европа. Единственото попадение за швейцарците отбеляза Дариан Мал в 60-ата минута, които играха с човек повече близо цял час. Стражът на французите Берке Йозер пък отново спаси дузпата в двубоя, именно заради която бе изгонен съотборникът му, като с това напомни за геройствата си от мача с Рома,. Това обаче не помогна на „песовете“ да избегнат загубата.

Така Йънг Бойс вече е с 9 точки и изравни днешния си съперник, като сложи край на серията от две поредни загуби в турнира.

В 32-рата минута в мача настъпи ключов момент. Аюб Буади от Лил задържа в наказателното си поле французинът Ален Виржинюс и получи директен червен картон. Вратарят на французите Берке Йозер обаче отново напомни за геройствата си от мача с Рома и отрази дузпата, изпълнена от Крис Бедиа, а след това спаси и добавката на Виржинюс Това всъщност бе 7-и спасен 11-метров наказателен удар за турския страж през сезона, заедно с пребитите такива. До края на първата част добри ситуации за домакините пропуснаха отново Бедиа, както и Жауен Хаджам.

В 60-ата минута обаче Йозер нямаше какво да направи, когато след рикошет топката достигна до Дариан Мал, който я чукна в мрежата – 1:0 за Йънг Бойс. В самия край на срещата пък резервата на швейцарците Танги Зукру получи втори жълт и респективно червен картон, но това не попречи на отбора му да триумфира.

Снимки: Imago