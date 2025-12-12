Лион надхитри Го Ахед Ийгълс и оглави Лига Европа

Отборът на Лион надви тима на Го Ахед Ийгълс с 2:1 в среща от шестия кръг в основната схема на Лига Европа.

Благодарение на успеха “хлапетата” ще зимуват на върха в класирането на втория по сила турнир, организиран от УЕФА.

Нидерландците от своя страна остават извън зоната на плейофите, но все пак към момента изостават само на точка от 24-ия Селтик и все още таят надежда да се класират за плейофите.

Лига Европа сложи край на 2025 г. с резултатна вечер и голяма надежда за българския футбол

Двубоят имаше изключително вълнуващо начало, след като в рамките на четвърт час двата тима си размениха три гола. Афонсо Морейра изведе “хлапетата” напред след по-малко от 180 секунди игра, а три минути след него Милан Смит възстанови равенството. В 11-ата минута пък домакините от Франция отново водеха, след като Павел Шулц се разписа.

До края и двата отбора продължиха да играят отворено, като създадоха около 20 голови положения общо, но това не доведе до нова промяна в резултата. Така олимпийците заслужено се поздравиха с успеха и са напът да приключат една изключително турбулентна година, в която до последно не се знаеше дали ще запазят елитния си статут във Франция и дали ще участват в Европа. В крайна сметка обаче футболът на най-високо ниво в Лион е жив и тимът мечтае за нови силни изяви на международната сцена.

През 2026 г. предстоят по още два мача от основната схема на Лига Европа, като те ще се изиграят на 22-ри и 29-и януари. За Лион предстоят срещи с Йънг Бойс и ПАОК на Кирил Десподов, който тази вечер направи зрелищно 3:3 с българския евробоец Лудогорец.

Лудогорец изпусна победата след гигантски сблъсък в ЛЕ, Десподов блести, а Недялков с кошмарен мач

Го Ахед Ийгълс от своя страна ще срещне опашкаря Ница и палача на Левски от предварителните кръгове на турнира Брага.