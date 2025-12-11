Щурм се скъса да пропуска и Звезда се възползва за безценни точки

Сръбският шампион Цървена Звезда надви тима на Щурм с минималното 1:0 в гостуването си в 6-ия кръг от основната схема на Лига Европа.

С успеха “звездашите” събраха актив от 10 точки и улесниха максимално задачата си да се класират за следващия етап от надпреварата. Те дори все още имат теоретичен шанс да намерят място в топ 8, което ще им даде право на директно класиране на 1/8-финалите във втория по сила турнир на УЕФА.

Австрийците от своя страна останаха само с една победа и един равен от началото на участието си в основната схема. Към момента те изостават на 4 точки от 24-ия Селтик, който обаче тепърва ще изиграе своя мач тази вечер.

Иначе съперниците се оттеглиха след първите 45 минути при нулево равенство, което остави интригата за втората част отворена. Носителите на КЕШ за 1991 г. влязоха по-мотивирани и само осем минути след подновяването на играта арменският защитник Наяир Тикнизян оплете топката в мрежата на вратаря Оливер Кристенсен. Радостта му обаче бе набързо попарена, след като главният съдия Дамиан Силвестчак отмени гола заради засада след преразглеждане на ситуацията чрез системата ВАР.

Съвсем скоро обаче черногорският халф Мирко Иванич изригна и в 55-ата минута след асистенция на Тими Елшник откри резултата.

До края домакините от Щурм създадоха много положения, като в редовното време отправиха почти 15 удара по посока вратата на Матеуш. На стража на сърбите му се наложи да се намесва само веднъж, тъй като един-единствен бе точният изстрел в рамките на 90 минути за футболистите от Грац, на които им липсваше прецизност в завършващия удар и трябваше да преглътнат поражението.

През 2026 г. в Лига Европа ще има още два кръга от основната схема. В тях “звездашите” ще гостуват на Малмьо (22.1) и ще завършат с домакинство на “Мала Маракана” срещу Селта (29.1), който вече веднъж преклони глава на Балканите при поражението с 2:3 от Лудогорец през ноември. Щурм от своя страна по същото време като Звезда първо ще гостува на Фейенорд, а след това ще приеме Бран.