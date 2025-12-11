Популярни
Бетис посече надеждите на Динамо (Загреб) за седем минути

  • 11 дек 2025 | 21:56
  • 269
  • 0
Бетис посече надеждите на Динамо (Загреб) за седем минути

Бетис постигна спокоен успех с 3:1 в гостуването си на Динамо (Загреб) в мач от шестия кръг на Лига Европа. Гостите от Испания взеха солидна преднина от три попадения още преди почивката, когато само в рамките на седем минути първо Сержи Домингес (31’) си отбеляза автогол, а след това Родриго Рикелме (34’) и Антони (38’) набързо приключиха всякаква интрига в двубоя.Едва в заключителните секунди на двубоя резервата Нико Галешич (89’) отбеляза почетното попадение за домакините. Гостите от Андалусия имаха тотален превес през първата част, когато паднаха и техните попадения. След почивката “сините” се опитаха да реагират, но силите им стигнаха само за почетен гол.

Футболистите на Мануел Пелегрини излязоха пределно мобилизирани да решат нещата в двубоя рано и да не оставят съмнение в своето превъзходство. Още в началния половин час те пропуснаха няколко добри възможности. След половин час игра Абде проби от фланга и пусна успоредна топка, която не изглеждаше много застрашителна, но централният бранител на домакините опита да изчисти и вместо това я прати в мрежата пред тръгнали да пресича подаването вратар Иван Филипович.

Играчите в зелено и бяло набързо стигнаха и до втори гол след хубаво двойно подаване между Седрик Бакамбу и Родриго Рикелме, а вторият реализира от изгодна позиция, озовал се сам срещу противниковия страж. Нова грандиозна грешка в обраната на Динамо (Загреб) само няколко минути по-късно доведе и до трето попадение след огромно неразбирателство между един от защитниците и излезлия пред пеналта Филипович, от което се възползва Антони, за да прати топката в опразнената врата.

В началото на второто полувреме футболистите на Пелегрини имаха претенции и за дузпа в своя полза, но след преглед с ВАР такава не бе отсъдена. Те видимо намалиха темпото, а Галешич реализира след корнер почтеното попадение в последните минути. С този успех Бетис продължава отличното си представяне в Лига Европа и се намира на второ място в класирането след четири победи и две равенства. От своя страна Динамо (Загреб) е точно под чертата на първите 24, но е в неприятна серия от три последователни поражения.

Снимки: Imago

