Обзор на 12-ия кръг във Висшата лига: сензации, обрати и нови интриги в челото

12-ият кръг в Премиър лийг предложи всичко – шокиращи загуби, драматични обрати и сериозни сътресения в битката за върха.

Челси вече е втори. „Сините“ от Лондон победиха Бърнли след голове на Педро Нето и Енцо Фернандес и с това се изкачиха на втората позиция в класирането. Успехът дойде в най-подходящия момент за тима, който изглежда влиза в ритъм.

Нето и Фернандес поне временно качиха Челси на втората позиция

Късен гол изкачи Фулъм над чертата. Лондонският клуб се наложи с 1:0 над Съндърланд, като Раул Хименес реши всичко в самия край. Мачът беше равностоен, но мексиканецът отново показа класа.

Фулъм приземи Съндърланд

Палас удари Уулвс с гол на защитник. Кристъл Палас победи с 2:0 като гост тима на Уулвърхамптън. Първото попадение дойде от необичайна комбинация между защитници – Муньос реализира след асистенция на Лакроа. Йери Пино оформи крайния успех в 69-ата минута.

Кристъл Палас нахлу в топ 4 след успех срещу последния

ШОК НА „АНФИЙЛД“: Нотингам разби Ливърпул с 3:0. Най-голямата сензация на кръга – шампионът бе унизен у дома. Мурило, Савона и Гибс-Уайт реализираха за Нотингам, а натискът върху Арне Слот вече е осезаем. Спекулациите за евентуалното му уволнение стават все по-силни.

Ливърпул претърпя болезнено унижение на “Анфийлд”, Нотингам Форест продължава да мъчи “червените”

Брайтън обърна Брентфорд за едно полувреме. Гостите поведоха с дузпа, реализирана от бившия играч на Лудогорец Игор Тиаго. Но Уелбек и Хиншълууд донесоха обрат за силния Брайтън след почивката.

Игор Тиаго пропусна да донесе точка на Брентфорд

Борнемут бе близо до пълен обрат срещу Уест Хам. Два гола на Калъм Уилсън дадоха преднина на „чуковете“, но Борнемут изравни чрез Тавърниър от дузпа и Юнал. Домакините бяха близо и до трети гол, но силите не стигнаха.

Борнемут се справи с пасив от два гола и стигна до точка

Нюкасъл укроти Холанд и победи Сити. Една от големите победи на кръга – 2:1 за „свраките“ над Манчестър Сити. Харви Барнс беше герой с два гола, а Ерлинг Холанд бе напълно обезличен. Рубен Диаш донесе почетното попадение за шампионите.

Нюкасъл охлади шампионските амбиции на Манчестър Сити

Астън Вила обърна Лийдс, Груев не игра. Домакините поведоха чрез Нмека след дълго гледане на ВАР. Тимът на Унай Емери обаче изригна след паузата – влезлият Мален раздвижи играта и асистира на Моргън Роджърс, който по-късно донесе победата с прекрасно изпълнен фал.

Астън Вила осъществи пълен обрат срещу Лийдс, Груев остана резерва

Арсенал разгроми Тотнъм с хеттрик на Езе. Дербито на Северен Лондон завърши 4:1 за Арсенал. Еберечи Езе наниза хеттрик, Тросар добави още един гол, а пък за Спърс уникално попадение вкара Ришарлисон, прехвърляйки Рая… от центъра.

Арсенал смачка Тотнъм и увеличи аванса си на върха

Евертън победи Юнайтед в хаотичен мач. "Карамелите" измъкна победа с 1:0 на „Олд Трафорд“, но мачът ще се помни заради скандала, при който Идриса Гей удари шамар на съотборника си Майкъл Кийн и бе изгонен. Дюсбъри-Хол реши мача с удар от дистанция. Юнайтед страда без новите си нападатели Куня и Шешко и прекъсна серията си от 5 мача без загуба.

Безидеен Манчестър Юнайтед се провали гръмко срещу 10 от Евертън на "Олд Трафорд"