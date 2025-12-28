Аталанта 0:0 Интер

Аталанта и Интер играят при 0:0 в най-интересния мач от днешната програма на Серия "А". Домакините се намират на 9-о място в класирането, но с евентуален успех могат да изпреварят Лацио. Гостите от Милано са трети в подреждането, а ако спечелят в Бергамо, ще се завърнат на върха, където в момента се намира градският им съперник Милан.

"Нерадзурите" не можаха да триумфират със Суперкупата на Италия, след като на полуфиналите загубиха с дузпи от Болоня. Те обаче са в много добра серия срещу Аталанта, печелейки последните си 8 мача срещу този съперник.

Аталанта е в сериозен подем след треньорската рокада и записа 7 победи от 8 мача под ръководството на Рафаеле Паладино. "Бергамаските" обаче няма да могат да разчитат на една от големите си звезди - Адемола Луукман, който е с националния отбор на Нигерия на Купата на африканските нации. В атака за домакините стартира Джанлука Скамака, на когото ще помагат Шарле Де Кетеларе и Марио Пашалич. Титуляр срещу бившия си клуб е Никола Залевски.

In campo così per #AtalantaInter 📝



Our starting XI to face Inter 📝#GoAtalantaGo ⚫🔵 pic.twitter.com/n1MLvvQ6f8 — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) December 28, 2025

Хакан Чалханоолу се завръща в състава на Интер, след като получи контузия срещу Ливърпул в Шампионската лига. До турския национал в средата на терена ще действат Николо Барела и Пьотър Жиелински, който е предпочетен пред Хенрик Мхитарян. В предни позиции очаквано ще си партнират Лаутаро Мартинес и Маркюс Тюрам, а по двата фланга Кристиан Киву е гласувал доверие на Луиш Енрике и Федерико Димарко.

Големият залог на мача предполагаше по-предпазливо начало, но отборите се опитаха да играят атакуващо от самото начало и топката рядко се задържаше в централната зона на терена.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages